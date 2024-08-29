Devlet Bahçeli MHP’den ayrılıyor mu? Ünlü astrolog tarih verdi

Ünlü astrolog Dinçer Güner, 1997 yılında yapılan 5. Olağanüstü kongre ile MHP Genel Başkanı olan Devlet Bahçeli'nin görevi bırakacağı tarihi açıkladı. Peki Devlet Bahçeli MHP Genel başkanlığını bırakacak mı?

DİNÇER GÜNER'DEN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Astrolog Dinçer Güner, son günlerde yaptığı açıklamalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Gezegen hareketlerinin ve astrolojik olayların gelecek yıllardaki etkilerine ilişkin çalışmalar yürüten Ünlü astrolog Dinçer Güner bu defa siyaset gündemine dair çarpıcı iddialarda bulundu.

Dinçer Güner, 6 Temmuz 1997'de yapılan 5. Olağanüstü kongre ile MHP Genel Başkanı olan Devlet Bahçeli'nin görevi bırakacağı tarihi açıkladı. Sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Dinçer Güner, Satürn'ün 28.5 yıllık döngüsünü tamamlamasının ardından eski defterlerin ve süreçlerin sona ereceğini söyledi. Güner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de 2025 ile 2026 yılları arasında partide olmayacağını dile getirdi.

Dinçer Güner. Satürn'ün tam turunu tamamlamasının ardından MHP'de görev değişikliği olacağını belirtti.