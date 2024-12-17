DEV Türk giyim markası iflas etti; Bir dönem oldukça popülerdi

Ünlü Türk giyim markası Sevenhill, iflas kararını resmen duyurdu. İstanbul merkezli ve 1979 yılında Bektaş Özbek tarafından kurulan Sevenhill, uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen hazır giyim markalarından biri olmuştu. Geniş ürün yelpazesi ve mağaza ağıyla tüketicilere ulaşan marka, ne yazık ki ekonomik kriz nedeniyle iflas bayrağını çekmek zorunda kaldı.

Ekonomik Kriz Şirketin Yapısını Sarstı

Son yıllarda artan ekonomik belirsizlik, maliyetlerin yükselmesi ve azalan satın alma gücü, Sevenhill’in finansal yapısını derinden etkiledi. Bu durum yatırımcılarla olan ilişkilerde gerginlik yaratırken, markanın bankalar nezdindeki güvenilirliğini de zedeledi.

2013’te İflas Erteleme Süreci Başlamıştı

Sevenhill’in ekonomik sıkıntıları aslında yeni değildi. 2013 yılında şirket, mali krizden çıkmak amacıyla mahkemeye iflas erteleme başvurusunda bulundu. Ancak 2015 yılında mahkeme süreci sona erdi ve şirketin iflasına karar verildi.

O dönemde Sevenhill’in borcu 80 milyon TL seviyesine (yaklaşık 35 milyon dolar) ulaşmıştı. Alınan karar, Türkiye giyim sektöründe büyük yankı uyandırmış ve markayı zor bir sona sürüklemişti.

2 Bin Çalışan Etkilendi

Sevenhill’in iflası yalnızca markanın kendisini değil, 2 bin çalışanını da doğrudan etkiledi. Şirketin kapanmasıyla birlikte birçok kişi işsiz kalırken, bu durum sektördeki istihdam sorunlarına da bir kez daha dikkat çekti.

Sevenhill, bir dönemin büyük Türk giyim markalarından biri olarak hafızalarda yerini alırken, iflas haberi sektörde faaliyet gösteren diğer markalar için de endişe yarattı.

Kaynak: Tele1