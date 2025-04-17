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Dev ayakkabı firması iflas etti; Tüm mağazalar patladı

Almanya ve Avusturya genelinde 160 mağazası bulunan ve ayakkabı perakendeciliğinde bir sembol haline gelen Görtz, ekonomik kriz dalgasına daha fazla direnemedi. Şirket, tüm mağazalarını kapatma kararı aldı.

Dev ayakkabı firması iflas etti; Tüm mağazalar patladı

Almanya'nın köklü ayakkabı zincirlerinden biri olan Görtz, 1875 yılından bu yana süren faaliyetlerine son veriyor. Pandemi sonrası ekonomik daralma, dijital ticaretin yükselişi ve artan kira maliyetleri nedeniyle Görtz iflas ettiğini açıkladı. 160 mağazasını kapatmaya hazırlanan marka, ürünlerinde yüzde 70'e varan indirim uygularken, yaklaşık 1800 çalışanı da işini kaybetme riskiyle karşı karşıya. İşte detaylar… 👇

🛑 İki Hafta İçinde Tüm Mağazalar Boşaltılacak

İflas süreci hızla ilerliyor. Görtz yetkilileri, iki hafta içinde tüm mağazaların boşaltılarak ev sahiplerine teslim edileceğini duyurdu. En büyük mağazalarından biri olan Hamburg Spitalerstraße'deki 4000 metrekarelik satış alanı da bu kapsamda kapanacak.

💰 Nakit Krizi Görtz’ü Yuttu

Son birkaç yıldır mali sıkıntılarla boğuşan Görtz, özellikle son dönemde kira ödemelerini dahi karşılayamaz hale geldi. 2022 yılında yapılan ilk iflas başvurusunun ardından yatırımcı Bolko Kissling ile yeniden yapılanma umutları yeşermişti. Ancak bu girişimler ne yazık ki sonuçsuz kaldı.

👨‍👩‍👦 Aile Mirası da Dayanamadı

Şirketin kurucusu Ludwig Görtz'in torunu olan Ludwig Görtz (†89), 2015 yılında Yönetim Kurulu'ndan ayrılmıştı. Aile yönetiminden sonra kurumsal değişiklikler de şirkete çare olamadı. Pandemi sonrası artan rekabet, düşen mağaza satışları ve online alışverişe kayış, Görtz’ü geri dönüşü olmayan bir yola soktu.

🔗 Kaynak: Daha fazla bilgi için WirtschaftsWoche – Görtz İflas Haberi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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