Depremin yalan haberleri! Cumhurbaşkanlığı açıkladı

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde 10 il yıkıcı biçimde etkilendi. 10 ildeki can ve mal kayıpları, gelen acı haberler tüm Türkiye’nin yasa boğulmasına sebep oldu. Depreme dair birçok alanda haberler gelirken ortaya yalan haberlerde çıkıyor. Buna dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıklama yaptı.



Kahramanmaraş depreminde yalan haberler



Tüm Türkiye yas içindeyken ortaya atılan yalan haberlere dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi desteğiyle aslı olmayan yalan haberleri paylaşıyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depremiyle ilgili yalan haberler açıklandı.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın açıkladığı asılsız haberler

Arama kurtarma çalışmalarının yapılmadığı iddiaları

Malatya’da bulunan Kızılay Bölge Kan Merkezi’nin yıkıldığı iddiası

Malatya Özel Güvenim Bakım Merkezi’ndeki engellilerin sokakta kaldığı iddiası

5.5 büyüklüğünde Sakarya’da deprem olduğu iddiası

Adana Havalimanı’nda uçuşların kapatıldığı haberleri

Akşam saatlerinde AFAD’ın 8.5 şiddetinde deprem beklediği iddiası

Kahramanmaraş’ta deprem anı, adı altında paylaşılan bazı görüntüler

Uşak’ta 100 TL battaniyenin bir günde 250 TL olduğu haberleri

Samsun’da gerçekleşeceği söylenen 6.3 büyüklüğünde deprem olacağı haberleri