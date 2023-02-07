Depremin yalan haberleri! Cumhurbaşkanlığı açıkladı

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde 10 il yıkıcı biçimde etkilendi. 10 ildeki can ve mal kayıpları, gelen acı haberler tüm Türkiye’nin yasa boğulmasına sebep oldu. Depreme dair birçok alanda haberler gelirken ortaya yalan haberlerde çıkıyor. Buna dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıklama yaptı.
Kahramanmaraş depreminde yalan haberler
Tüm Türkiye yas içindeyken ortaya atılan yalan haberlere dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi desteğiyle aslı olmayan yalan haberleri paylaşıyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depremiyle ilgili yalan haberler açıklandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın açıkladığı asılsız haberler
Arama kurtarma çalışmalarının yapılmadığı iddiaları
Malatya’da bulunan Kızılay Bölge Kan Merkezi’nin yıkıldığı iddiası
Malatya Özel Güvenim Bakım Merkezi’ndeki engellilerin sokakta kaldığı iddiası
5.5 büyüklüğünde Sakarya’da deprem olduğu iddiası
Adana Havalimanı’nda uçuşların kapatıldığı haberleri
Akşam saatlerinde AFAD’ın 8.5 şiddetinde deprem beklediği iddiası
Kahramanmaraş’ta deprem anı, adı altında paylaşılan bazı görüntüler
Uşak’ta 100 TL battaniyenin bir günde 250 TL olduğu haberleri
Samsun’da gerçekleşeceği söylenen 6.3 büyüklüğünde deprem olacağı haberleri