Deprem uzmanlarından ürküten uyarı; ‘Büyük depremin habercisi’

AFAD'ın verilerine göre, yerin 8.65 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu sarsıntı, İzmir ve çevresinde de hissedildi. Deprem sonrası yapılan ilk açıklamalarda, herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.



Prof. Dr. Naci Görür: "Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege Stres Biriktiriyor"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Edremit Körfezi'nde meydana gelen depremin, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun güney kolunu temsil eden Edremit Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Görür, "Bu körfezde 1944 yılında 6.8 büyüklüğünde korkutucu bir deprem olmuştu. Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege genelde stres biriktiriyor." diyerek bölgedeki deprem riskine dikkat çekti.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: "Bölgede 7.0 Büyüklüğünde Deprem Potansiyeli Var"

Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Midilli açıklarında gerçekleşen 5.2 büyüklüğündeki depremin küçük ölçekli bir sarsıntı olduğunu, ancak bölgenin her zaman 7.0 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Ercan, "Bu tür depremler, ileride daha büyük bir depremin habercisi olabilir." uyarısında bulundu. Ayrıca, Foça, Midilli ve Karaburun üçgeninin deprem üretmeye yatkın bir bölge olduğunun altını çizerek, halkın bilinçli ve hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir: "Deprem Fırtınası Oluşabilir"

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Edremit Fayı'nın kayma hızının düşük olduğunu, bu nedenle yakın gelecekte yıkıcı bir deprem beklenmediğini belirtti. Ancak, bölgede 5.3'ten küçük depremlerin yoğunlaşabileceğini ve "deprem fırtınası" yaşanabileceğini ifade etti.

Çanakkale'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntılar bekleniyor mu?

Evet, uzmanlar bu büyüklükteki depremlerden sonra artçı sarsıntıların olabileceğini belirtmektedir. Vatandaşların tedbirli olmaları ve yetkililerin uyarılarını takip etmeleri önerilir.

Bölgede daha büyük bir deprem olasılığı var mı?

Uzmanlar, Ege Bölgesi'nin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu ve tarihsel olarak büyük depremler üretebildiğini ifade etmektedir. Bu nedenle, daha büyük depremler olasılık dahilindedir.

Deprem anında nasıl davranmalıyız?

Deprem anında sakin kalmak, güvenli bir yere (masa altı gibi) sığınmak ve sarsıntı geçene kadar beklemek önemlidir. Ayrıca, acil durum çantası hazırlamak ve aile bireyleriyle acil durum planı yapmak da faydalıdır.

Depreme karşı evimizi nasıl güvenli hale getirebiliriz?

Yapısal olarak binanızın depreme dayanıklılığını kontrol ettirmeniz, gerekli güçlendirme çalışmalarını yapmanız ve ev içinde ağır eşyaları sabitlemeniz önerilir.

Türkiye'de deprem riski en yüksek bölgeler hangileridir?

Türkiye'de deprem riski en yüksek bölgeler arasında Kuzey Anadolu Fay Hattı boyunca uzanan Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi bulunmaktadır.

Kaynak: Gazeteoku.com