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Deprem mi oldu İstanbul; Şiddeti kaç? Son depremler AFAD

İstanbul'daki bazı ilçelerde de duyulan bu deprem, özellikle yerel halk arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Deprem mi oldu İstanbul; Şiddeti kaç? Son depremler AFAD

Depremin şiddeti ve etkisi konusunda İstanbul'daki vatandaşlar sosyal medya ve iletişim araçları üzerinden durumlarını paylaştı. İstanbul'un birçok bölgesinde hissedilen bu sarsıntılar, büyük bir hasara yol açmadı.

Son Depremler: İstanbul'daki Aktif Sismik Bölge

İstanbul, özellikle Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde yer aldığı için sık sık deprem aktivitesi yaşanan bir bölge olarak biliniyor. AFAD’ın güncel verilerine göre, İstanbul’daki son depremler ve bölgedeki sismik hareketlilik düzenli olarak takip ediliyor. Uzmanlar, İstanbul’daki deprem riskine karşı halkı bilinçlendirmek amacıyla periyodik olarak açıklamalar yapmaktadır.

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