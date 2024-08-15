Deprem kahini yine bildi! Bu sefer tarih verdi! O illerimiz ipin ucunda, alarm verildi- Bilim insanları bu tür tahminlerin halkta gereksiz bir panik yaratabileceğini ve depreme karşı bilinçli ve hazırlıklı olmanın en doğru yaklaşım olduğunu belirtiyor. Türkiye’de, özellikle Marmara Bölgesi’nde uzun süredir büyük bir deprem bekleniyor ve bu risk her zaman ciddiyetini koruyor. Ancak, bu tür spekülatif tahminlerin yanıltıcı olabileceği ve halkı yanlış yönlendirebileceği konusunda uyarılar yapılıyor.

Hoogerbeets’in İddiaları ve Üç Kritik Bölgeye Yönelik Uyarılar

Deprem kahini yine bildi! Bu sefer tarih verdi! O illerimiz ipin ucunda, alarm verildi. Frank Hoogerbeets, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda genellikle Ay, Güneş ve diğer gezegenlerin pozisyonlarını inceleyerek depremler hakkında öngörülerde bulunuyor. Son paylaşımında ise özellikle Marmara, Ege Denizi ve Girit bölgelerini işaret ederek bu bölgelerde yaşayanları uyardı. Hoogerbeets, "18-19 Ağustos tarihlerine yaklaşırken, bu bölgelerde büyük bir deprem olasılığı artıyor. Bu tarihlerde tetikte olmak ve ekstra önlem almak çok önemli." diyerek endişeleri artırdı. Özellikle Marmara Bölgesi'nde yaşayan milyonlarca insanı etkileyen bu açıklama, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Tahminleri İle Tartışmaların Odağında: Şarlatan mı, Bilim İnsanı mı?

Hoogerbeets'in tahminleri, kamuoyunda farklı tepkilerle karşılanıyor. Bir kesim onun tahminlerine büyük saygı duyarken, bir diğer kesim ise kendisini 'şarlatan' olarak nitelendiriyor. Eleştirilerin temelinde ise Hoogerbeets’in genellikle aktif fay hatlarına odaklanarak uyarılar yapması ve bu tahminlerinin bazen gerçekleşmemesi yatıyor. Özellikle sosyal medyada, bu tür tahminlerin halkı gereksiz yere korkuttuğu ve panik yarattığı yönünde eleştiriler de mevcut.

Öte yandan, Hoogerbeets'in savunucuları ise onun gezegenlerin konumlarına ve enerji değişimlerine dayanan özel bir yazılım kullanarak tahminler yaptığını belirtiyor. Bu kesim, onun bilimsel verileri farklı bir bakış açısıyla yorumladığını ve bu nedenle geleneksel bilim camiası tarafından kabul görmediğini savunuyor. Ancak, bilim insanlarının büyük çoğunluğu, depremlerin kesin olarak önceden tahmin edilemeyeceğini vurguluyor ve Hoogerbeets’in iddialarını ciddiye almıyor.

Hoogerbeets’in Daha Önceki Tahminleri ve 'Tesadüf' Tartışmaları

Hoogerbeets, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş depremini önceden tahmin ettiğini iddia etmişti. Depremden üç gün önce yaptığı bir paylaşımda, "Bu bölgede er ya da geç 7.5 büyüklüğünde bir deprem olacak" demiş ve bu tahminiyle büyük ilgi çekmişti. Ancak, bu tür tahminlerin genellikle aktif fay hatları üzerinde yapılan genel uyarılar olduğu ve kesin bir tarih vermediği için 'tesadüf' olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyenler de var. Nitekim, Hoogerbeets’in bazı tahminlerinin doğru çıkmaması, bu eleştirileri güçlendiriyor.

Deprem Tahminleri

Depremlerin önceden tahmin edilmesi konusu, bilimsel olarak oldukça tartışmalı bir alan. Mevcut bilimsel bilgiler ve teknolojik olanaklarla, depremleri kesin bir şekilde önceden tahmin etmek mümkün değil. Deprem tahminleri, genellikle genel risk bölgeleri ve olasılıklar üzerinden yapılıyor, ancak belirli bir tarihte, belirli bir yerde deprem olacağını kesin olarak söylemek şu anki bilgilerle mümkün değil.

Bilim insanları, sismik aktiviteleri izleyerek ve risk analizleri yaparak depremsellik riskini azaltmaya çalışıyorlar. Erken uyarı sistemleri ve yapı güvenliği gibi önlemlerle, olası depremlerin yol açabileceği zararları en aza indirmek hedefleniyor. Ancak, kesin bir deprem tahmini yapmak için henüz yeterli veri ve yöntemler geliştirilmiş değil. Bu nedenle, Hoogerbeets gibi kişilerin yaptığı tahminler, bilimsel bir temele dayanmaktan ziyade spekülatif olarak değerlendiriliyor.

Frank Hoogerbeets’in son tahminleri, özellikle Türkiye’deki deprem korkusunu yeniden gündeme taşıdı. Türkiye’nin deprem riski yüksek bölgeler arasında yer alması, bu tür tahminlerin daha büyük bir yankı uyandırmasına neden oluyor. Hoogerbeets, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda, özellikle Marmara ve Ege Bölgeleri için alarm verdi. Bu bölgelerde yaşayan milyonlarca insanı endişelendiren bu açıklamalar, medya ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

Kaynak: Milliyet.com.tr

Derleme: Gazeteoku.com