Deprem kahini Prof. Dr. Şener Üşümezsoy alarm; Orada iki tane 7'lik deprem olacak

Türkiye’nin deprem gerçeğiyle ilgili önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Jeoloji Profesörü Şener Üşümezsoy, Marmara Denizi’nin güneyinde bulunan Yenice-Gönen fay hattı üzerinde iki ayrı 7 büyüklüğünde deprem beklendiğini duyurdu. Üşümezsoy, bu tehdidin kamuoyunda sıkça konuşulan Kuzey Marmara Fayı'ndan farklı bir alanda oluştuğuna dikkat çekti.



📌 Risk Altındaki Bölgeler: Bandırma ve Çanakkale

Ekol TV’de Candaş Tolga Işık’ın sunduğu “Az Önce Konuştum” programına katılan Prof. Dr. Üşümezsoy, Marmara’nın güney kolundaki riskin ciddiyetini ortaya koydu. Özellikle Bandırma ve Çanakkale bölgelerinde, Yenice-Gönen fayının önünde ve arkasında biriken enerjinin iki büyük deprem üretebileceğini belirtti.

“Yenice-Gönen fayı üzerinde ciddi bir deprem potansiyeli var. Bu bölge 7 büyüklüğünde iki farklı deprem üretebilir,” diyen Üşümezsoy, tehlikenin sanılandan farklı bir hatta yoğunlaştığını söyledi.





🧭 Bursa Etkilenecek Ama Merkez Olmayacak

Candaş Tolga Işık’ın, “Önümüzdeki 50 yıl içinde Bandırma ve Çanakkale’yi etkileyecek 7’nin üzerinde bir deprem bekleniyor, doğru mu?” sorusuna net bir şekilde “Evet” yanıtı veren Üşümezsoy, Bursa'nın merkez üssü olmayacağını ancak bölgeden etkilenebileceğini de vurguladı:

“Bursa demiyorum ama etkilenir. Asıl risk, Bandırma’dan güneye uzanan ve Çanakkale’ye bağlanan faylarda.”





🔍 Kuzey Marmara Fayı'ndan Farklı Bir Risk

Üşümezsoy’a göre bu senaryo, kamuoyunun sıkça gündeme getirdiği İstanbul açıklarındaki Kuzey Marmara Fayı ile doğrudan ilişkili değil. Adalar fayı ve Tekirdağ açıklarındaki segmentlerin bu değerlendirme dışında tutulması gerektiğini belirtti.

Bu nedenle Marmara’nın güney kolu, yani Bandırma-Çanakkale hattı ayrı bir tehlike olarak ele alınmalı.

Yenice-Gönen Fayı, 1953 yılında 7,2 büyüklüğünde bir deprem üretmiş ve geniş bir alanda etkili olmuştu. Yeni uyarılar, bu fayın yeniden büyük ölçekte enerji boşaltabileceğini gösteriyor. Uzman görüşleri, bölgede yapı stoğu, yerleşim alanları ve afet hazırlıklarının gözden geçirilmesini gerektiriyor.





🧠 Uzman Tavsiyesi ve Hatırlatma

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un açıklamaları, Marmara Bölgesi’nin sadece kuzeyde değil, güney kollarında da ciddi riskler taşıdığını hatırlatıyor. Deprem hazırlıklarının bu yeni veri ışığında daha geniş bir perspektifle ele alınması gerektiği vurgulanıyor.

Kaynak: Ekol TV Candaş Tolga Işık