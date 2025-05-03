Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten İstanbul için kara haber; Yeniden dağıldı

23 Nisan’da İstanbul açıklarında meydana gelen deprem sonrası dikkatler yeniden Marmara Bölgesi’ne çevrildi. Deprem tahminleriyle kamuoyunun yakından tanıdığı araştırmacı Frank Hoogerbeets, sosyal medya üzerinden yeni bir değerlendirme paylaştı.



🌍 “Türkiye’de Ölü Fay Yok”

Hoogerbeets, açıklamasında Türkiye'nin jeolojik yapısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de ‘ölü fay’ diye bir şey yoktur. Arap ve Avrasya levhaları arasında sıkışan Anadolu mikro levhası, sürekli olarak Ege Denizi yönüne doğru hareket eder. Bu nedenle her zaman belirli düzeyde stres altındadır.”

Bu durumun Türkiye genelinde sürekli bir deprem riski yarattığını ifade eden uzman, toplumsal farkındalık ve hazırlığın önemine vurgu yaptı.



📉 “Sismik Aktivite Azaldı Ama Tehlike Geçmiş Değil”

Hoogerbeets, Marmara Denizi’nde son günlerde sismik aktivitenin azaldığını belirtse de, 23 Nisan’da yaşanan 3.1 büyüklüğündeki depremin doğuya doğru bir stres dağılımına işaret ettiğini söyledi.

“Bu durum, fay hattında yeniden bir enerji birikiminin olabileceğini gösteriyor” diyen uzman, henüz riskin ortadan kalkmadığına dikkat çekti.





🧭 “Fayların Davranışı Hâlâ Belirsiz”

Hoogerbeets açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı:

“Fay sistemlerinin yakın gelecekte nasıl davranacağı, bilimsel olarak hâlâ öngörülemez. Mevcut veriler, Marmara'da dikkatli olunması gerektiğine işaret ediyor.”

Kaynak: Gazeteoku.com