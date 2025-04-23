Deprem hangi bölgede, kaç şiddetinde oldu? İstanbul'da yıkılan bina var mı?

AFAD verilerine göre İstanbul’da önce 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından, kısa sürede ikinci ve çok daha şiddetli olan 6.2 büyüklüğündeki sarsıntı, Silivri merkezli olarak kaydedildi. Deprem sadece İstanbul’da değil, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa, Edirne, Çanakkale ve Sakarya gibi illerde de hissedildi.

İstanbul'da yıkılan bina var mı?

İçişleri Bakanı son yarım saatte herhangi bir hasar çöken bina yok

🚨 İstanbul’da Panik: Vatandaşlar Sokaklara Çıktı

Sarsıntının ardından İstanbul genelinde milyonlarca kişi panikle evlerinden çıktı. Başta yüksek katlı binalarda oturanlar olmak üzere birçok vatandaş, sarsıntının ardından uzun süre dışarıda bekledi. Bazı bölgelerde iletişim kesintileri yaşanırken, trafikte de yoğunluk oluştu.



🗣️ Bakan Yerlikaya'dan Açıklama Geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

“İstanbul Marmara Denizi Silivri'de 6️⃣.2️⃣ büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımız tüm saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.”





🧠 Uzmanlar Ne Diyor?

Depremin büyüklüğü ve derinliği nedeniyle oldukça geniş bir alanda hissedilmesi doğal. Uzmanlar, bu tür depremlerin artçı sarsıntıları tetikleyebileceğini, bu nedenle vatandaşların resmi uyarılara dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor.