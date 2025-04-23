GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Deprem hangi bölgede, kaç şiddetinde oldu? İstanbul'da yıkılan bina var mı?

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Marmara genelinde ve çevre illerde büyük panik yarattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 14:23’te, Silivri açıklarında gerçekleştiğini ve yerin 6.92 km derinliğinde olduğunu duyurdu. Deprem, kısa süre önce meydana gelen 3.9’luk sarsıntının hemen ardından geldi.

Deprem hangi bölgede, kaç şiddetinde oldu? İstanbul'da yıkılan bina var mı?

AFAD verilerine göre İstanbul’da önce 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından, kısa sürede ikinci ve çok daha şiddetli olan 6.2 büyüklüğündeki sarsıntı, Silivri merkezli olarak kaydedildi. Deprem sadece İstanbul’da değil, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa, Edirne, Çanakkale ve Sakarya gibi illerde de hissedildi.

İstanbul'da yıkılan bina var mı?

İçişleri Bakanı son yarım saatte herhangi bir hasar çöken bina yok

🚨 İstanbul’da Panik: Vatandaşlar Sokaklara Çıktı

Sarsıntının ardından İstanbul genelinde milyonlarca kişi panikle evlerinden çıktı. Başta yüksek katlı binalarda oturanlar olmak üzere birçok vatandaş, sarsıntının ardından uzun süre dışarıda bekledi. Bazı bölgelerde iletişim kesintileri yaşanırken, trafikte de yoğunluk oluştu.


🗣️ Bakan Yerlikaya'dan Açıklama Geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

“İstanbul Marmara Denizi Silivri'de 6️⃣.2️⃣ büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımız tüm saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.”

🧠 Uzmanlar Ne Diyor?

Depremin büyüklüğü ve derinliği nedeniyle oldukça geniş bir alanda hissedilmesi doğal. Uzmanlar, bu tür depremlerin artçı sarsıntıları tetikleyebileceğini, bu nedenle vatandaşların resmi uyarılara dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekli maaşlarına yeni formül; Zam oranları böyle yükselecek! Emekli maaşlarına yeni formül; Zam oranları böyle yükselecek!
İstanbul depremini 2 hafta önce bildi; Şener Üşümezsoy yeni depremi duyurdu İstanbul depremini 2 hafta önce bildi; Şener Üşümezsoy yeni depremi duyurdu
Alman sismolog uyardı; İstanbul'a kayıyor Alman sismolog uyardı; İstanbul'a kayıyor
Galatasaray’da beklenmeyen ayrılık; Tecrübeli futbolcu gönderildi Galatasaray’da beklenmeyen ayrılık; Tecrübeli futbolcu gönderildi
Honda yaptı yapacağını: Faizsiz ayda 8.333 TL'ye motosiklet imkanı Honda yaptı yapacağını: Faizsiz ayda 8.333 TL'ye motosiklet imkanı
İstanbul depremi fiyatları arttırdı! Duyuru geldi İstanbul depremi fiyatları arttırdı! Duyuru geldi
SON HABERLER
A101 indirimli ürünler kataloğu mest etti; Peynir 65 TL'den satışa çıktı A101 indirimli ürünler kataloğu mest etti; Peynir 65 TL'den satışa çıktı
İstanbul'daki 6.2'lik depremin büyük sırrı; Yoshinori Moriwaki kötü haberi verdi İstanbul'daki 6.2'lik depremin büyük sırrı; Yoshinori Moriwaki kötü haberi verdi
Halkbank 3404' e SMS gönderene bu şartla 3.200 TL para yatırıyor! Halkbank 3404' e SMS gönderene bu şartla 3.200 TL para yatırıyor!
2.el araçlara 280 Bin TL kredi desteği! Halkbank taksit tablosunu yayınladı! 2.el araçlara 280 Bin TL kredi desteği! Halkbank taksit tablosunu yayınladı!
Kredi borçları şipşak sıfırlanıyor; Akbank, TEB, QNB açıkladı! Kredi borçları şipşak sıfırlanıyor; Akbank, TEB, QNB açıkladı!
Konut kredisi faizlerinin düşeceği tarih açıklandı Konut kredisi faizlerinin düşeceği tarih açıklandı
İstanbul deprem toplanma alanları: Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Üsküdar, Ataşehir İstanbul deprem toplanma alanları: Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Üsküdar, Ataşehir
Honda yaptı yapacağını: Faizsiz ayda 8.333 TL'ye motosiklet imkanı Honda yaptı yapacağını: Faizsiz ayda 8.333 TL'ye motosiklet imkanı