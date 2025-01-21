Deha dizisinde o oyuncu gitti; Hayranları şokta

İşte Deha'nın 16. bölümüne damgasını vuran o beklenmedik detaylar…

Deha'da Başrol Oyuncusu Değişti

Dizinin yeni bölümünde, başrol oyuncusu olarak büyük bir değişiklik dikkat çekti. Aras Bulut İynemli'nin hayranları, başrolün değişmesiyle şoke oldu. Dizinin kadrosuna yeni bir isim dahil olurken, Emir Benderlioğlu dizideki Kuduz karakterine hayat vermek üzere ekranlara çıktı. Bu karakter, dizinin gidişatını ciddi şekilde değiştirecek gibi görünüyor. Kuduz'un gelişinin ardından Deha'nın iç dinamikleri büyük bir dönüşüm yaşayacak.

RTÜK Cezası ve Uzun Aranın Ardından Yeni Bölüm

Deha dizisi, daha önce aldığı RTÜK cezası nedeniyle bir süre yayına ara vermişti. Ancak, bu süre sonrasında dizi, yeniden izleyiciyle buluştu ve izleyenlere heyecan dolu bir bölüm sundu. Bu arada dizinin yönetmen koltuğunda Umut Aral ve Özlem Günhan oturuyor, görüntü yönetmenliği ise Burak Kanbir tarafından üstlenilmiş.

Yeni Karakterler ve Tansiyonu Artıran Gelişmeler

Dizinin 16. bölümünde, Burak Tamdoğan da konuk oyuncu olarak kadroya katıldı ve müdür rolüyle izleyici karşısına çıktı. Bu yeni karakterlerin hikayeye dahil olması, Deha'nın tansiyonunu daha da yükseltecek gibi görünüyor.

Deha 17. Bölüm İçin Hazırlıklar Sürüyor

bölümdeki sürpriz gelişmelerin ardından, Deha dizisi 17. bölümde de izleyicisini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. 17. bölüm, Pazar akşamı saat 20:00’de Show TV’de yayınlanacak ve bu bölümde aksiyonun ve gerilimin daha da artması bekleniyor.

Kaynak: Show TV - Deha