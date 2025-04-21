Deha dizisinde deprem; Melis Sezen şoku!

Show TV ekranlarında yayınlanan Deha dizisi, 27. bölümüyle izleyiciyi adeta ekran başına kilitledi. Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Onur Saylak ve Taner Ölmez gibi güçlü isimleri buluşturan yapım, bu hafta öyle bir sahneyle gündem oldu ki; izleyenler sosyal medyada adeta yorum yağdırdı.

Bu bölümde Melis Sezen’in canlandırdığı karakterin yaşadığı büyük kırılma anı, dizinin gidişatını bambaşka bir yöne taşıdı. Görüntülerde yansıtılan “deprem etkisi”, hem karakterlerin hem de izleyicilerin psikolojisini derinden sarstı.

Devran ve İmre Arasında Kaos Büyüyor!

Bölüm boyunca gerilim bir an bile düşmedi. Devran, İmre’yi Karahan’dan kurtarmaya çalışırken, olaylar içinden çıkılmaz bir hale geldi. Bir yandan Gülce’yi cinayet suçlamasından aklamak isteyen Devran, diğer yandan İmre’yi korumaya çabaladı. Ancak her adımı, yeni bir felaketi tetikledi.



Karahan’dan Tehdit, İmre’den Zor Bir Karar

Karahan karakteri ise bölümün en karanlık yüzü olarak dikkat çekti. İmre’yi, Devran’ın hayatıyla tehdit eden Karahan, onu kendisiyle evlenmeye mecbur bıraktı. İmre kabul etmek zorunda kalırken, Karahan Devran’ı bacağından vurdu.

Bu sahneyle birlikte dizinin tansiyonu iyice yükseldi. Karahan’ın “Her gece dua et, çünkü hayattaysan bu İmre’nin sayesinde” sözü, izleyicilerin tüylerini diken diken etti.



Düğün Gecesi Kaçış Planı!

Final sahnesinde ise Devran ve kardeşi düğün gecesi İmre’yi kaçırmak için harekete geçti. Ancak Karahan’ın öfkesi dinmedi. Sadece İmre’yi değil, onun çevresindeki herkesi hedef almaya başladı.

İskender’in evini basıp tehditler savuran Karahan, olayları daha da büyüttü. İmre’nin kaçışı, tüm dengeleri alt üst etti.



Yeni Bölümde Ne Olacak?

Tüm bu kaosun ardından gözler Deha dizisinin 29. bölümüne çevrildi. Yeni bölüm, 27 Nisan Pazar günü saat 20.00’de Show TV ekranlarında yayınlanacak. Fragman bile izleyiciyi heyecanlandırmaya yetti.