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Deha dizisinde deprem; Fişi bu yüzden çekildi

Show TV’nin sevilen dizisi Deha, 18. bölümüyle ekranlarda yine büyük bir etki yarattı.

Deha dizisinde deprem; Fişi bu yüzden çekildi

Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizi, bu kez yaşanan gelişmelerle gündeme oturdu. Özellikle Esme karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu’nun diziden ayrılması, hayranlar arasında büyük bir şok etkisi yarattı.

Deha Dizisinde ‘Torpilli Oyuncu’ İddiaları

Dizinin son bölümünde yaşanan karakter değişiklikleri ve senaryodaki dönüşümler, seyircilerden yoğun tepkiler aldı. Özellikle bir izleyicinin, “Deha’nın final sahnesidir bu. Her şeyi sıradanlaştırıp basitleştirmeyi ne çok seviyorsunuz. Basit aşklar, basit kadınlar, basit erkekler. Her dizide üçgen beşgen ilişkiler. Tertemiz, gerçek, samimi bir şey izleyecektik o da torpilli oyuncu ve beceriksiz senarist kurbanı oldu.” şeklindeki yorumu, sosyal medyada hızla yayıldı.

Bu yorumun ardından, “Deha dizisinde torpilli oyuncu mu var?” sorusu gündeme oturdu. Seyirciler, dizideki oyuncu değişikliklerinin arkasında bağlantıların olup olmadığını sorgulamaya başladı. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yapımcıların yakın zamanda bir açıklamada bulunması bekleniyor.

Ahsen Eroğlu’nun Ayrılığı ve Seyirci Tepkileri

Deha dizisinin ilk bölümlerinden bu yana Esme karakteriyle izleyicilerin kalbini kazanan Ahsen Eroğlu’nun diziden ayrılması, hayranlar arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Özellikle karakterin hikayesinin tam olarak tamamlanmadan sonlandırılması, senaryoya yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi.

Sosyal medyada birçok izleyici, dizinin başlangıçtaki samimi ve gerçekçi hikayesinin yerini alışılagelmiş klişelere bıraktığını ifade etti. Özellikle karakterler arasındaki ilişkilerin ve senaryo akışının basitleştirildiği yönündeki eleştiriler, diziye olan ilgiyi de etkiledi.

Deha Dizisi Yapımcılarından Açıklama Bekleniyor

Yaşanan gelişmelerin ardından Deha dizisi yapımcılarının bir açıklama yapması bekleniyor. Seyirciler, özellikle oyuncu değişikliklerinin nedenleri ve senaryodaki değişimlerle ilgili detayların paylaşılmasını istiyor.

Kaynak: Gazeteoku.com

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