Deha dizisinde büyük kriz; Bu kadar olmaz

Dizinin yıldız ismi Aras Bulut İynemli ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte Deha’daki büyük krizin perde arkası... 👇🏻

🎬 Deha 28. Bölümde Neler Oldu?

Dün akşam yayınlanan 28. bölümde gerilim tırmandı. Devran karakteri, İmre’yi nikahtan kaçırmak için her şeyi göze aldı. Bu süreçte Cesur’dan beklenmedik bir destek gördü. Karahan ise bu olay üzerine deliye döndü ve Devran’ın peşine düştü. İskender’i tehdit ederek Devran’ı bulmaya çalıştı. Ancak Cesur’un hamlesi tüm dengeleri değiştirdi. 🧩

Bu karmaşanın ortasında, Devran ve İmre geçmişle yüzleşirken Karahan'ın intikam planı devreye girdi. Cesur ise verdiği sözü tutmak için bir kişinin daha hayatını kaybetmesine izin vermedi. 🎯



📢 Final İddiaları Gündemde!

Show TV’de ilk bölümünden bu yana büyük ilgiyle izlenen Deha dizisinin final yapacağı konuşuluyor. İddialara göre Deha’nın ekranlara veda etmesi sonrası, Aras Bulut İynemli’nin yeni bir projeyle döneceği kesinleşti. 🎬



🎥 Aras Bulut İynemli ve Çağatay Ulusoy Yeniden Aynı Projede!

Ünlü oyuncunun, yıllar önce İçerde dizisinde birlikte rol aldığı Çağatay Ulusoy ile yeniden kamera karşısına geçeceği ileri sürüldü.

İkili, Eşref Rüya adlı yeni projede buluşacak. Bu haber, iki yıldız ismin hayranlarını şimdiden heyecanlandırdı! ✨



📅 Deha 29. Bölüm Ne Zaman?

Dizinin yeni bölümü, yani Deha 29. Bölüm,

📺 Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV ekranlarında olacak.

Final iddialarının gölgesinde yayınlanacak bu bölümde heyecanın doruğa çıkması bekleniyor! 🚀

Kaynak: Gazeteoku.com