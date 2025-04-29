Dar gelirliye ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı Mayıs 2025!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, düşük gelirli ya da sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara yönelik yeni düzenlemelerle gıda desteği sağlıyor. Başvuru şartları ve detaylar belli oldu.

Kimler Gıda Yardımı Alabilir?

Bakanlığın açıkladığı yeni düzenlemeye göre, aşağıdaki kriterleri karşılayan vatandaşlar bu destekten faydalanabilecek:

1. Sosyal Güvencesi Olmayanlar

Hiçbir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmayan vatandaşlar doğrudan başvuru yapabilir.

2. Düşük Gelirli Haneler

Sosyal güvencesi olsa bile hane içindeki kişi başı geliri 7.368 TL'nin altında olanlar da bu yardıma başvurabilecek.





Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuru süreci oldukça basit:

Vatandaşlar, nüfus cüzdanlarıyla birlikte ikamet ettikleri yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) şahsen başvuru yapacak.

Başvurular, vakıflar tarafından değerlendirilecek ve uygun görülen ailelere düzenli gıda yardımı ulaştırılacak.



Gıda Yardımı Ne Sağlıyor?

Gıda yardımı programı sadece birkaç ürünle sınırlı değil. Ailelerin temel mutfak ihtiyaçlarını kapsayan yardım paketlerinde:

Un, yağ, pirinç, makarna

Şeker, çay, bakliyat ürünleri

Bebek maması ve hijyen malzemeleri gibi destekler bulunabiliyor.

📍 Not: Başvurular için herhangi bir online form veya e-Devlet kaydı zorunlu değil. Şahsen başvuru esastır.

Kaynak: https://www.aile.gov.tr/sygm/programlarimiz/sosyal-yardim-programlarimiz