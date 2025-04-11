Daha ucuzu yok; Fiat'tan taksitle otomobil! Aylık ödeme 15.400 TL...

500e, Topolino, 600e ve Egea gibi modelleri bünyesinde barındıran şirket, özellikle Egea modeli ile ön plana çıkıyor. 2025 model yılı Egea, Sedan ve Cross olmak üzere iki farklı gövde tasarımında satışa sunulurken; donanım seçenekleri de kullanıcı beklentilerine göre çeşitlendirildi.

Fiat Leasing Programı ile Taksit İmkanı

2025 Nisan ayında duyurulan kampanya, Fiat otomobillerini tamamen taksitle satın alma fırsatı sunuyor. Fiat Leasing Programı kapsamında, sabit aylık ödeme planlarıyla araç sahibi olmak mümkün hale geliyor. Detaylar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Kampanya Süresi: 08 Nisan 2025 - 25 Nisan 2025

Kampanyanın Kapsamı:

Sadece Topolino modelinde geçerli

Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. (Yapı Kredi Leasing) iş birliği ile yürütülüyor

Vergi levhasına sahip tüzel kişilere yönelik olup, bireysel müşteriler bu kampanyaya dahil edilmiyor

Program, TOFAŞ tarafından belirlenen yetkili bayilerde uygulanıyor

Örnek ödeme planına göre, 36 ay vade ile aylık sabit ödeme sonucunda Topolino Dolcevita otomobile 15.400 TL'den sahip olunabiliyor. Belirtilen fiyatlara KDV dahil değil; KDV oranı yüzde 20 olarak uygulanmaktadır.

2024 Model Topolino Fiyat Listesi

Fiat'ın Topolino serisi için hazırlanan 2024 model fiyat listesi, hem standart hem de kampanyalı fiyatlar şeklinde sunuluyor:

Topolino:

Yakıt Tipi: Elektrikli

Standart Fiyat: 500.900 TL

Kampanyalı Fiyat: 475.900 TL

Topolino Plus:

Yakıt Tipi: Elektrikli

Standart Fiyat: 535.900 TL

Kampanyalı Fiyat: 510.900 TL

Topolino Dolcevita:

Yakıt Tipi: Elektrikli

Standart Fiyat: 495.900 TL

Kampanyalı Fiyat: 416.900 TL

Kaynak: https://www.otomobil.fiat.com.tr/fiyat-listesi