GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
Türkiye'ye kar müjdesi tarih geldi Haberin devamı.
Anasayfa / Türkiye /

Daha ucuz sıfır araba yok! Citroen 449.000 TL fiyat açıkladı!

Türkiye’de sıfır kilometre araba almak isteyenler, yüksek fiyatlarla karşılaşıyor.

Daha ucuz sıfır araba yok! Citroen 449.000 TL fiyat açıkladı!

2025 model araçlar piyasaya çıktıkça fiyatların artması, araç alıcılarını zorlayan bir durum haline geldi. Ancak, Citroen’den gelen son açıklama, araba almak isteyenler için umut ışığı oldu. 2025 model Citroen Ami’nin fiyatının güncellenmesiyle, Türkiye’nin en ucuz sıfır arabasının fiyatı yeniden belirlendi.

Citroen Ami: Türkiye’nin En Ucuz Elektrikli Aracı

Her ne kadar alışılmadık bir araç tasarımına sahip olsa da, Citroen Ami, Türkiye’de "en ucuz sıfır araba" olarak tanınıyor. Şehir içi kullanımlar için mükemmel bir seçenek olan bu küçük elektrikli araç, özellikle ticari kullanımda büyük avantajlar sağlıyor. Citroen Ami’nin sunduğu ekonomik ve çevre dostu özellikler, Türkiye’de büyük bir talep görmesine neden oldu. Bu model, sadece ekonomik olmasıyla değil, aynı zamanda çevreye duyarlı yapısıyla da dikkat çekiyor.

2025 Model Fiyatı ve Kampanya Seçenekleri

Citroen, 2025 model Ami’nin fiyatını güncelleyerek, araca olan ilgiyi artırmayı hedefliyor. 2024 model için güncellenmiş fiyatlar şu şekilde:

449.000 TL

20 ay %0 faizle 200.000 TL finansman seçeneği

Ya da 60.000 TL nakit indirimi

Bu fiyatlar, 31 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacak ve bu süre zarfında alıcılar, uygun ödeme seçenekleriyle Citroen Ami sahibi olabilecek. Citroen’in sunduğu bu kampanya, araç almak isteyenler için büyük bir fırsat oluşturuyor.

Citroen Ami, Türkiye’de adeta "yok satan" bir model haline geldi. Özellikle şehir içi kullanımda sağladığı düşük maliyetler ve elektrikli araç avantajlarıyla büyük ilgi görüyor. Ancak, bu araç yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda çevre dostu özellikleriyle de popülerliğini artırıyor. Talep, her geçen gün artarken, Citroen Ami’nin 2025 modeliyle birlikte fiyat artışı da kaçınılmaz oldu.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Ziraat Bankası başvuru yapana 120.000 TL nakit para ödeyecek Ziraat Bankası başvuru yapana 120.000 TL nakit para ödeyecek
Halkbank veriyor; 5 sene vadeli 1.5 milyon TL limitli destek kredisi Halkbank veriyor; 5 sene vadeli 1.5 milyon TL limitli destek kredisi
Türkiye'de bu gece 00.00'da başlıyor; 7 gün sürecek Türkiye'de bu gece 00.00'da başlıyor; 7 gün sürecek
Elektrik, doğalgaz, su faturasına 3.000 TL destek verilecek Elektrik, doğalgaz, su faturasına 3.000 TL destek verilecek
PTT AVM'den büyük indirim; 5 LT TMO Ayçiçek yağı 270 TL kargo bedava PTT AVM'den büyük indirim; 5 LT TMO Ayçiçek yağı 270 TL kargo bedava
EYT'yi burun karkıyla kaçırana müjde; Bu prim tutturanlara yeni haber EYT'yi burun karkıyla kaçırana müjde; Bu prim tutturanlara yeni haber
SON HABERLER
Zamlı emekli maaşı ve maaş farkı yattı mı? Memur emekli maaş farkı! Zamlı emekli maaşı ve maaş farkı yattı mı? Memur emekli maaş farkı!
BİM’e lazer epilasyon cihazı geliyor; 24 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğu BİM’e lazer epilasyon cihazı geliyor; 24 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğu
İNG Bank bu taksitle 100 Bin TL ihtiyaç kredisi vermeye başladı! İNG Bank bu taksitle 100 Bin TL ihtiyaç kredisi vermeye başladı!
Türkiye'ye kar müjdesi; 21 Ocak Salı günü lapa lapa geliyor Türkiye'ye kar müjdesi; 21 Ocak Salı günü lapa lapa geliyor
Kızılcık Şerbeti dizisine bomba transfer Kızılcık Şerbeti dizisine bomba transfer
PTT AVM'den büyük indirim; 5 LT TMO Ayçiçek yağı 270 TL kargo bedava PTT AVM'den büyük indirim; 5 LT TMO Ayçiçek yağı 270 TL kargo bedava
Elinde altın olan mest olacak; İşte Pazartesi için beklenen rakam Elinde altın olan mest olacak; İşte Pazartesi için beklenen rakam
Arabası olan yandı; Benzinin fiyatı arşa çıkacak Arabası olan yandı; Benzinin fiyatı arşa çıkacak