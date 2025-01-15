Daha ucuz sıfır araba yok! Citroen 449.000 TL fiyat açıkladı!

2025 model araçlar piyasaya çıktıkça fiyatların artması, araç alıcılarını zorlayan bir durum haline geldi. Ancak, Citroen’den gelen son açıklama, araba almak isteyenler için umut ışığı oldu. 2025 model Citroen Ami’nin fiyatının güncellenmesiyle, Türkiye’nin en ucuz sıfır arabasının fiyatı yeniden belirlendi.

Citroen Ami: Türkiye’nin En Ucuz Elektrikli Aracı

Her ne kadar alışılmadık bir araç tasarımına sahip olsa da, Citroen Ami, Türkiye’de "en ucuz sıfır araba" olarak tanınıyor. Şehir içi kullanımlar için mükemmel bir seçenek olan bu küçük elektrikli araç, özellikle ticari kullanımda büyük avantajlar sağlıyor. Citroen Ami’nin sunduğu ekonomik ve çevre dostu özellikler, Türkiye’de büyük bir talep görmesine neden oldu. Bu model, sadece ekonomik olmasıyla değil, aynı zamanda çevreye duyarlı yapısıyla da dikkat çekiyor.

2025 Model Fiyatı ve Kampanya Seçenekleri

Citroen, 2025 model Ami’nin fiyatını güncelleyerek, araca olan ilgiyi artırmayı hedefliyor. 2024 model için güncellenmiş fiyatlar şu şekilde:

449.000 TL

20 ay %0 faizle 200.000 TL finansman seçeneği

Ya da 60.000 TL nakit indirimi

Bu fiyatlar, 31 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacak ve bu süre zarfında alıcılar, uygun ödeme seçenekleriyle Citroen Ami sahibi olabilecek. Citroen’in sunduğu bu kampanya, araç almak isteyenler için büyük bir fırsat oluşturuyor.

Citroen Ami, Türkiye’de adeta "yok satan" bir model haline geldi. Özellikle şehir içi kullanımda sağladığı düşük maliyetler ve elektrikli araç avantajlarıyla büyük ilgi görüyor. Ancak, bu araç yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda çevre dostu özellikleriyle de popülerliğini artırıyor. Talep, her geçen gün artarken, Citroen Ami’nin 2025 modeliyle birlikte fiyat artışı da kaçınılmaz oldu.