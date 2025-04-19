Dacia 504.444 TL'den satışa koydu; Kapı kapış gider

Yükselen döviz kuru ve faiz oranları, Türkiye’de otomobil piyasasını zorlayıcı bir noktaya taşıdı.

Sandero Stepway: Şehirli Kullanım İçin Kompakt ve Ekonomik

Dacia Sandero Stepway, şehir içi sürüşe uygun kompakt yapısıyla kullanıcıların ilgisini çekiyor. 1 litrelik benzinli motoruyla 90 beygir güç üreten model, otomatik vites konforunu da sunuyor. Ortalama yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 6-7 litre aralığında seyrediyor. Fiyat-performans dengesiyle dikkat çeken Stepway’in Nisan 2025 fiyatları şu şekilde:

Expression (2024): 1.112.000 TL

Expression (2025): 1.230.000 TL

Extreme (2024): 1.162.000 TL

Extreme (2025): 1.280.000 TL

Peugeot 2008 ve Renault Captur gibi rakip modellerin 1.6-1.8 milyon TL bandında olduğu düşünüldüğünde, Stepway hâlâ ulaşılabilir konumda.

Jogger: Kalabalık Aileler İçin Geniş ve Çok Yönlü

Jogger, özellikle 7 kişilik oturma kapasitesi, geniş bagaj hacmi ve motor seçenekleriyle dikkat çekiyor. LPG'li versiyon, 100 kilometrede yaklaşık 5-6 litre tüketimiyle ekonomik çözümler sunarken; hibrit seçeneği ise yakıt tüketimini daha da düşürüyor.

Nisan 2025 güncel fiyatlar:

Extreme Turbo ECO-G 5 koltuk (2024): 1.318.000 TL

Extreme Turbo ECO-G 5 koltuk (2025): 1.452.000 TL

Extreme Turbo 7 koltuk (2024): 1.323.000 TL

Extreme Turbo 7 koltuk (2025): 1.457.000 TL

Extreme Turbo ECO-G 7 koltuk (2024): 1.348.000 TL

Extreme Turbo ECO-G 7 koltuk (2025): 1.482.000 TL

Extreme HYBRID 7 koltuk (2024): 1.613.000 TL

Extreme HYBRID 7 koltuk (2025): 1.773.000 TL

Toyota Corolla Cross gibi rakiplerin 1.9 milyon TL’ye dayandığı düşünüldüğünde, Jogger da rekabetçi fiyatıyla öne çıkıyor.

Finans Kampanyası: Faiz Desteği ve Ek Garanti İmkanı

Dacia, Nisan ayına özel finansal destek programını da devreye aldı. 200.000 TL krediye, 6 ay vade ve %0.99 faiz oranıyla ödeme planı sunuluyor. Bu paket kapsamında aylık ödeme 36.018 TL olarak belirlendi. Kampanya kapsamında kredi kullananlara ayrıca 10.000 TL indirim ve 2 yıl uzatılmış garanti (Maxxi Warranty) hediye ediliyor.

Bayiye gitmeden önce Dacia Finans kampanyalarını ve ÖTV indirimlerini (engelli alımları için 504.444 TL’den başlayan fiyatlar) kontrol etmeyi unutmayın!