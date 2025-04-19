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Dacia 504.444 TL'den satışa koydu; Kapı kapış gider

Türkiye'de sıfır otomobil satın almak, kur artışları, ÖTV yükü ve kredi faizleriyle birlikte ciddi bir ekonomik karar haline geldi. Ancak Dacia, Nisan 2025 fiyat güncellemesiyle dikkat çeken bir çıkış yaptı. Markanın sevilen modelleri Sandero Stepway ve Jogger, segmentlerine kıyasla hâlâ ulaşılabilir araçlar arasında yer alıyor.

Dacia 504.444 TL'den satışa koydu; Kapı kapış gider

Yükselen döviz kuru ve faiz oranları, Türkiye’de otomobil piyasasını zorlayıcı bir noktaya taşıdı. 

Sandero Stepway: Şehirli Kullanım İçin Kompakt ve Ekonomik

Dacia Sandero Stepway, şehir içi sürüşe uygun kompakt yapısıyla kullanıcıların ilgisini çekiyor. 1 litrelik benzinli motoruyla 90 beygir güç üreten model, otomatik vites konforunu da sunuyor. Ortalama yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 6-7 litre aralığında seyrediyor. Fiyat-performans dengesiyle dikkat çeken Stepway’in Nisan 2025 fiyatları şu şekilde:

Expression (2024): 1.112.000 TL

Expression (2025): 1.230.000 TL

Extreme (2024): 1.162.000 TL

Extreme (2025): 1.280.000 TL

Peugeot 2008 ve Renault Captur gibi rakip modellerin 1.6-1.8 milyon TL bandında olduğu düşünüldüğünde, Stepway hâlâ ulaşılabilir konumda.

Jogger: Kalabalık Aileler İçin Geniş ve Çok Yönlü

Jogger, özellikle 7 kişilik oturma kapasitesi, geniş bagaj hacmi ve motor seçenekleriyle dikkat çekiyor. LPG'li versiyon, 100 kilometrede yaklaşık 5-6 litre tüketimiyle ekonomik çözümler sunarken; hibrit seçeneği ise yakıt tüketimini daha da düşürüyor.

Nisan 2025 güncel fiyatlar:

Extreme Turbo ECO-G 5 koltuk (2024): 1.318.000 TL

Extreme Turbo ECO-G 5 koltuk (2025): 1.452.000 TL

Extreme Turbo 7 koltuk (2024): 1.323.000 TL

Extreme Turbo 7 koltuk (2025): 1.457.000 TL

Extreme Turbo ECO-G 7 koltuk (2024): 1.348.000 TL

Extreme Turbo ECO-G 7 koltuk (2025): 1.482.000 TL

Extreme HYBRID 7 koltuk (2024): 1.613.000 TL

Extreme HYBRID 7 koltuk (2025): 1.773.000 TL

Toyota Corolla Cross gibi rakiplerin 1.9 milyon TL’ye dayandığı düşünüldüğünde, Jogger da rekabetçi fiyatıyla öne çıkıyor.

Finans Kampanyası: Faiz Desteği ve Ek Garanti İmkanı

Dacia, Nisan ayına özel finansal destek programını da devreye aldı. 200.000 TL krediye, 6 ay vade ve %0.99 faiz oranıyla ödeme planı sunuluyor. Bu paket kapsamında aylık ödeme 36.018 TL olarak belirlendi. Kampanya kapsamında kredi kullananlara ayrıca 10.000 TL indirim ve 2 yıl uzatılmış garanti (Maxxi Warranty) hediye ediliyor.

Bayiye gitmeden önce Dacia Finans kampanyalarını ve ÖTV indirimlerini (engelli alımları için 504.444 TL’den başlayan fiyatlar) kontrol etmeyi unutmayın!

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