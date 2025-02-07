Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ziraat Genel Müdürü'ne haddini bildiren cevap

Törende, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar’ın, “Buradaki en büyük hayırsever benim. En çok parayı ben verdim” şeklindeki açıklamasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan tokat gibi bir cevap geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sert Yanıt: "Devlet Verdi, Millet Verdi, Sizler Aracı Oldunuz"

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar’ın deprem bölgesine yapılan yardımlarla ilgili söylediği bu sözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sert bir şekilde karşılık buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çakar’a yönelik olarak, “Koskoca devlet bankası, bırak sen. Ben verdim deme, devlet verdi. Bazen devlet kurumları hava atıyorlar, da diyorum ki, millet verdi, devlet verdi, sizler de aracı oldunuz” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, törene katılanlar arasında büyük bir sessizlik yaratırken, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Devlet ve Milletin Gücü Bir Arada

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları, depremzedelere yönelik yardımların sadece devlet bankaları veya tek bir kurumun katkısıyla değil, devletin tüm gücüyle ve milletin dayanışmasıyla gerçekleştirildiğini vurgulayan bir mesaj taşıdı. Erdoğan, özellikle devlet kurumlarının toplumun yararına olan bu tür büyük çaplı yardımların, halkın katkılarıyla şekillendiğini ve bu yardımların herhangi bir kişi veya kuruma mal edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye’deki birçok kurum, kuruluş ve birey, depremzedelere yardım elini uzatmış ve geniş çaplı yardımlar yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yardımları hatırlatarak, Türkiye’nin gücünün ve dayanışmasının önemini bir kez daha vurguladı. Deprem bölgelerinde yapılan çalışmalar ve yardımlar, halkın ve devletin bir arada hareket etmesinin simgesi haline gelmişti.

Bu diyalog, aynı zamanda devletin ve halkın birlikte yürüttüğü kriz yönetiminin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Deprem sonrası yapılan yardımların tek bir kişinin katkısıyla değil, devletin tüm olanaklarıyla ve milletin dayanışmasıyla hayata geçtiği bir kez daha ifade edilmiş oldu.