Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon farkı ve refah payı açıklaması! Emekliler yılbaşını bekleyecek!

Cumhurbaşka Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda emeklilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Emeklilere tek sefer için ödenecek olan ikramiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, emekli maaş artışı ve refah payına ilişkin de konuştu.

ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI

"Hayat pahalılığı insanımızın canını yakan bir konu. Türkiye olarak biz de birden fazla faktörün üst üste gelmesi nedeniyle enflasyon sorunundan muzdaribiz. Yeni yol ve yöntemlerle enflasyonu ve yol açtığını sıkıntıların üstesinden gelecek bir program uyguluyoruz. Bu programın başarısı, üreticisinden toptancısına, çalışanından alım-satım yapanına kadar 85 milyonun fedakarlığı ve kararlılığıyla mümkündür.

Hükümet olarak aldığımızın tedbirlerin etkilerini yavaş yavaş görmeye başladık. Millletimizi de mücadelemize destek verdiğinde süreç daha da hızlanacaktır.

ENFLASYON FARKI VE REFAH PAYI AÇIKLAMASI!

Yeni yol ve yöntemlerle sıkıntıların üstesinden gelecek bir program uyguluyoruz. Asla taviz vermeden enflasyonun üstesinden geleceğiz. Bu kurumların başarısı tüm kesimleriyle 85 milyonun tamamının fedakarlığıyla mümkündür.

Otomobilden konuta birçok aladan yaşanan dengesizliğin önüne ancak bu şekilde geçebiliriz. Aldığımız önlemlerin etkisini görmeye başladık. Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları giderebilmek için 5 bin lira ikramiye yapmayı kararlaştırdık. Emeklilere ödeme kasım ortasında. Enflasyon farkı ve refah payı düzenlemelerini yılbaşında vereceğiz. Emeklilerimizle aldığımız kararın tekrar hayırlı olmasını diliyorum.

Hem çalışanlarımızın hem emeklilerimizin maaşlarında yeni düzenlemeleri yılbaşında yapacağız. Emeklilerimizle ilgili kararın hayırlı olmasını diliyorum.”