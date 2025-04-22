GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olay yaratacak Suriye emri! Türkiye...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle Suriye’nin kuzeyinde yer alan Türkmen Dağı’nda büyük bir dönüşüm başlıyor. TOKİ öncülüğünde bölge baştan sona yeniden inşa edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olay yaratacak Suriye emri! Türkiye...

Türkiye, komşusu Suriye'de yeni bir stratejik adım atıyor. Türkmen Dağı olarak da bilinen Bayırbucak bölgesinde uzun yıllar süren savaş, işgal ve yıkımın ardından Ankara, bölgeyi ayağa kaldırmak için düğmeye bastı. TOKİ’nin liderliğinde yürütülecek projede, yıkılan köyler, okullar, camiler ve altyapılar yeniden inşa edilecek.

Erdoğan’dan Talimat, TOKİ Sahaya İniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci yakından takip etmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u görevlendirdi. Bakanlık kaynakları, sahada detaylı bir fizibilite çalışması yapıldığını ve yaz aylarında ilk kazmanın vurulacağını duyurdu. Proje, deprem döneminde inşa edilen köy evleri model alınarak hayata geçirilecek.

Türkmenler Dönmeye Hazır

Bölgede yaşayan Türkmenler, yıllardır süren yıkıma rağmen topraklarını terk etmedi. Türkmen Komutan Ömer Abdullah, “Evlerimiz yıkıldı ama biz buradayız. Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin desteğiyle Bayırbucak yeniden ayağa kalkacak.” diyerek minnettarlığını ifade etti.

Tarihi Yurt, Yeni Umut 🌍

Osmanlı’dan bu yana Türk yurdu olan Bayırbucak, 2015'te Rusya ve İran destekli güçlerin saldırılarına maruz kaldı. Binlerce sivil yerinden oldu, altyapı yok edildi. Ancak bugün Ankara’nın kararlı adımlarıyla bu coğrafyada yeni bir sayfa açılıyor.

Proje Sadece İnşaat Değil, Stratejik Güvence

Güvenlik uzmanlarına göre bu proje sadece bir yeniden inşa çalışması değil, aynı zamanda bölgenin jeopolitik dengesini koruma amacı da taşıyor. İnşa edilecek güçlü altyapı ve yerleşim yerleri, Türkmen halkının geri dönüşünü sağlarken dış müdahalelere karşı koruma kalkanı oluşturacak.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekli maaşlarına yeni formül; Zam oranları böyle yükselecek! Emekli maaşlarına yeni formül; Zam oranları böyle yükselecek!
İstanbul depremini 2 hafta önce bildi; Şener Üşümezsoy yeni depremi duyurdu İstanbul depremini 2 hafta önce bildi; Şener Üşümezsoy yeni depremi duyurdu
Alman sismolog uyardı; İstanbul'a kayıyor Alman sismolog uyardı; İstanbul'a kayıyor
Galatasaray’da beklenmeyen ayrılık; Tecrübeli futbolcu gönderildi Galatasaray’da beklenmeyen ayrılık; Tecrübeli futbolcu gönderildi
Honda yaptı yapacağını: Faizsiz ayda 8.333 TL'ye motosiklet imkanı Honda yaptı yapacağını: Faizsiz ayda 8.333 TL'ye motosiklet imkanı
İstanbul depremi fiyatları arttırdı! Duyuru geldi İstanbul depremi fiyatları arttırdı! Duyuru geldi
SON HABERLER
A101 indirimli ürünler kataloğu mest etti; Peynir 65 TL'den satışa çıktı A101 indirimli ürünler kataloğu mest etti; Peynir 65 TL'den satışa çıktı
İstanbul'daki 6.2'lik depremin büyük sırrı; Yoshinori Moriwaki kötü haberi verdi İstanbul'daki 6.2'lik depremin büyük sırrı; Yoshinori Moriwaki kötü haberi verdi
Halkbank 3404' e SMS gönderene bu şartla 3.200 TL para yatırıyor! Halkbank 3404' e SMS gönderene bu şartla 3.200 TL para yatırıyor!
2.el araçlara 280 Bin TL kredi desteği! Halkbank taksit tablosunu yayınladı! 2.el araçlara 280 Bin TL kredi desteği! Halkbank taksit tablosunu yayınladı!
Kredi borçları şipşak sıfırlanıyor; Akbank, TEB, QNB açıkladı! Kredi borçları şipşak sıfırlanıyor; Akbank, TEB, QNB açıkladı!
Konut kredisi faizlerinin düşeceği tarih açıklandı Konut kredisi faizlerinin düşeceği tarih açıklandı
İstanbul deprem toplanma alanları: Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Üsküdar, Ataşehir İstanbul deprem toplanma alanları: Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Üsküdar, Ataşehir
Honda yaptı yapacağını: Faizsiz ayda 8.333 TL'ye motosiklet imkanı Honda yaptı yapacağını: Faizsiz ayda 8.333 TL'ye motosiklet imkanı