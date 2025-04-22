Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olay yaratacak Suriye emri! Türkiye...

Türkiye, komşusu Suriye'de yeni bir stratejik adım atıyor. Türkmen Dağı olarak da bilinen Bayırbucak bölgesinde uzun yıllar süren savaş, işgal ve yıkımın ardından Ankara, bölgeyi ayağa kaldırmak için düğmeye bastı. TOKİ’nin liderliğinde yürütülecek projede, yıkılan köyler, okullar, camiler ve altyapılar yeniden inşa edilecek.

Erdoğan’dan Talimat, TOKİ Sahaya İniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci yakından takip etmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u görevlendirdi. Bakanlık kaynakları, sahada detaylı bir fizibilite çalışması yapıldığını ve yaz aylarında ilk kazmanın vurulacağını duyurdu. Proje, deprem döneminde inşa edilen köy evleri model alınarak hayata geçirilecek.

Türkmenler Dönmeye Hazır

Bölgede yaşayan Türkmenler, yıllardır süren yıkıma rağmen topraklarını terk etmedi. Türkmen Komutan Ömer Abdullah, “Evlerimiz yıkıldı ama biz buradayız. Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin desteğiyle Bayırbucak yeniden ayağa kalkacak.” diyerek minnettarlığını ifade etti.

Tarihi Yurt, Yeni Umut 🌍

Osmanlı’dan bu yana Türk yurdu olan Bayırbucak, 2015'te Rusya ve İran destekli güçlerin saldırılarına maruz kaldı. Binlerce sivil yerinden oldu, altyapı yok edildi. Ancak bugün Ankara’nın kararlı adımlarıyla bu coğrafyada yeni bir sayfa açılıyor.

Proje Sadece İnşaat Değil, Stratejik Güvence

Güvenlik uzmanlarına göre bu proje sadece bir yeniden inşa çalışması değil, aynı zamanda bölgenin jeopolitik dengesini koruma amacı da taşıyor. İnşa edilecek güçlü altyapı ve yerleşim yerleri, Türkmen halkının geri dönüşünü sağlarken dış müdahalelere karşı koruma kalkanı oluşturacak.