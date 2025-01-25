Cumhurbaşkanı Erdoğan onlarca kişiyi görevden aldı

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda görev yapan 29 üst kademe kamu yöneticisi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Arzu Kalkan, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz görevden alındı.

Yeni Görevler ve Atamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda toplamda 70 yeni atama yapıldı. Bu atamalarla, bakanlıkta önemli bir kadro değişikliği yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda da bazı önemli atamalar yapıldı. Betül Kiminsu, Kültürel Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığı'na atanırken, Cennet Ceylan ise aynı birimde Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda da yeni atamalar dikkat çekiyor. Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Sezai Cibelik, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcılığına İhsan Emiralioğlu, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılıklarına ise Abdulkadir Karabulut ve Mehmet Kilci atandı. Ayrıca, Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevine Kerim Güllü getirildi.

Yeni Atamalar Devam Ediyor

Türk Dil Kurumu Başkanlığı’na Prof. Dr. Osman Mert atanırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne Kadir Çokçetin atandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda da Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığı’na Onur Sarı getirildi.

Ayrıca, Nikaragua Büyükelçiliği’ne Nuri Kaya Bakkalbaşı'nın atanması da dikkat çeken bir gelişme oldu.

Kaynak: DHA