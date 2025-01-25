GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Cumhurbaşkanı Erdoğan onlarca kişiyi görevden aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yayımlanan kararla, bazı bakanlıklar ve kamu kurumlarında önemli atama ve görevden almalar gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan onlarca kişiyi görevden aldı

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda görev yapan 29 üst kademe kamu yöneticisi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Arzu Kalkan, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz görevden alındı.

Yeni Görevler ve Atamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda toplamda 70 yeni atama yapıldı. Bu atamalarla, bakanlıkta önemli bir kadro değişikliği yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda da bazı önemli atamalar yapıldı. Betül Kiminsu, Kültürel Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığı'na atanırken, Cennet Ceylan ise aynı birimde Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda da yeni atamalar dikkat çekiyor. Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Sezai Cibelik, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcılığına İhsan Emiralioğlu, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılıklarına ise Abdulkadir Karabulut ve Mehmet Kilci atandı. Ayrıca, Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevine Kerim Güllü getirildi.

Yeni Atamalar Devam Ediyor

Türk Dil Kurumu Başkanlığı’na Prof. Dr. Osman Mert atanırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne Kadir Çokçetin atandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda da Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığı’na Onur Sarı getirildi.

Ayrıca, Nikaragua Büyükelçiliği’ne Nuri Kaya Bakkalbaşı'nın atanması da dikkat çeken bir gelişme oldu.

Kaynak: DHA

ÇOK OKUNAN HABERLER
2025 zamlı asker maaşları; General, Albay, Subay, Teğmen, Uzman Çavuş maaşı 2025 zamlı asker maaşları; General, Albay, Subay, Teğmen, Uzman Çavuş maaşı
Deha dizisinde deprem; Fişi bu yüzden çekildi Deha dizisinde deprem; Fişi bu yüzden çekildi
Şehirler beyaza bürünecek; Kar yağışı alarmı verildi Şehirler beyaza bürünecek; Kar yağışı alarmı verildi
Teşkilat dizisinde yaprak dökümü; İzleyici şokta Teşkilat dizisinde yaprak dökümü; İzleyici şokta
İbn-i Sina'nın binlerce senelik reçetesi: Karaciğere böyle reset atın İbn-i Sina'nın binlerce senelik reçetesi: Karaciğere böyle reset atın
Bolu Grand Kartal Oteli yangın çıkış nedeni belli oldu; Mutfakta korkunç hata... Bolu Grand Kartal Oteli yangın çıkış nedeni belli oldu; Mutfakta korkunç hata...
SON HABERLER
BİM'de peynir, tereyağı, süt indirimi; BİM 4 Şubat 2025 aktüel kataloğu BİM'de peynir, tereyağı, süt indirimi; BİM 4 Şubat 2025 aktüel kataloğu
Beko'dan büyük indirim; Beyaz eşyalar yarı fiyatına satılıyor Beko'dan büyük indirim; Beyaz eşyalar yarı fiyatına satılıyor
Arda Güler'in muhteşem hareketi; Maçı gölgede bıraktı Arda Güler'in muhteşem hareketi; Maçı gölgede bıraktı
2025 zamlı asker maaşları; General, Albay, Subay, Teğmen, Uzman Çavuş maaşı 2025 zamlı asker maaşları; General, Albay, Subay, Teğmen, Uzman Çavuş maaşı
İstanbul ve çevre illerde deprem; Felaket yaklaşıyor uyarısı İstanbul ve çevre illerde deprem; Felaket yaklaşıyor uyarısı
Grand Kartal'ın sahibi Halit Ergül'ün ifadesi; Böyle pişkinlik görülmedi Grand Kartal'ın sahibi Halit Ergül'ün ifadesi; Böyle pişkinlik görülmedi
2025 oruç ne zaman başlıyor? 2025 oruç ne zaman başlıyor?
TOKİ’den arsa almak çok kolay; Bu illerde yaşayanlara fırsat kapıda! TOKİ’den arsa almak çok kolay; Bu illerde yaşayanlara fırsat kapıda!