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Cumhurbaşkanı Erdoğan işareti verdi; Kabine değişiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son zamanlarda kamuoyunda sıklıkla gündeme gelen kabine değişikliğiyle ilgili tartışmalara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan işareti verdi; Kabine değişiyor

Yurt dışı ziyaretlerini tamamladıktan sonra gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, kabine değişikliği hakkında olumlu sinyaller vererek, dinamik bir yapı kurulacağına dikkat çekti.

Erdoğan: "Dinamik Bir Yapı Kuracağız"

Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan'dan döndüğü sırada uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özellikle AK Parti'nin yaklaşan kongresi ve bununla birlikte kabine değişikliğiyle ilgili gündeme gelen soruları değerlendiren Erdoğan, bu süreçte nasıl bir yol izleyeceklerini şu şekilde açıkladı: "Sahaya nasıl bir takım süreceğimizi soruyorsunuz. Hiçbir teknik direktör, takımını sahaya çıkarmadan önce iyi analiz yapmaz. Biz de bunun üzerinde çalışıyoruz."

İstanbul'daki Coşku ve Yenilikçi Yapı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki coşkulu atmosferin ardından bir takım yenilikçi adımlar attıklarını ve bu yaklaşımı AK Parti'nin diğer teşkilatlarına da yansıttıklarını belirtti. Yeni il başkanları ve kadın-erkek gençlik kollarının da katılımıyla dinamik bir yapı oluşturduklarını vurguladı. Ayrıca, 23 Şubat 2025'te yapılacak kongre için de hazırlıkların sürdüğünü ve bu kongrede AK Parti'nin her kademe için yenilikçi, taze bir kadro oluşturmaya devam edeceğini belirtti.

AK Parti Kongrelerinin Yenilenme ve Tazelenme Fırsatı Olduğunu Vurguladı

Erdoğan, partilerinin her kongresini bir yenilenme fırsatı olarak gördüklerini ifade etti. "Her kongremiz, AK Parti ve Türkiye için önemli dönüm noktalarıdır" diyen Erdoğan, bu süreçlerin makam yarışından ziyade hizmet aşkıyla dolu kadrolar arasında bir bayrak yarışı olarak değerlendirildiğini söyledi.

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