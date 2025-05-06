GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Çinliler o ilimize geliyor; Sınırsız enerji müjdesi

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde 1000 dekarlık alana kurulacak olan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Türkiye sanayisi adına yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Çinliler o ilimize geliyor; Sınırsız enerji müjdesi

Arsa tahsis töreni, Edirne Valiliği Toplantı Salonu’nda yatırımcı firmaların katılımıyla gerçekleştirildi. İmza töreninde heyecan yüksekti. Zira bu projeyle hem yerli hem yabancı firmalar Edirne’ye yatırım için düğmeye bastı.

Rüzgarın Gücü Edirne’den Esecek 🍃

Çin merkezli Tiron Firması, Türkiye'deki ortağı Ekin Makina ile güçlerini birleştirerek rüzgar türbini parçaları üreteceklerini açıkladı. Avrupa'daki üretimini Türkiye'ye kaydırma kararı alan firma, bu hamlesiyle Edirne’yi yenilenebilir enerji yatırımlarının merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Zhang Yamin, “Türkiye’de yatırım ortamı çok destekleyici. Doğaya saygılı, çevreci bir tesis kurarak hem istihdam hem de teknoloji sağlayacağız” diyerek kararlılıklarını vurguladı.

Altyapı Tamamlanınca Fabrikalar Yükselmeye Başlayacak 🏗️

Atatürk OSB’de altyapı çalışmalarının hızla tamamlanması bekleniyor. Bu süreç bittiğinde fabrika inşaatları anında başlayacak. Edirne Valisi Yunus Sezer, törende yaptığı açıklamada, bölgeye olan yoğun ilgiyi şu sözlerle ifade etti: “Başvuruların çokluğu bizi memnun etti. Şu an için üç firmayla sözleşme imzalıyoruz ancak bundan sonra daha fazla katma değer üreten firmalara öncelik tanıyacağız.”

Katma Değeri Yüksek Üretim Hedefi 🎯

Sezer, OSB'lerin sadece sanayi alanları olmadığını; aynı zamanda kalkınma motorları olduğunu belirtti. “Yeşil, yenilenebilir ve yenilikçi teknolojilere sahip çevreci sanayi yatırımlarını Edirne’de görmek istiyoruz,” diyen Vali Sezer, Uzunköprü OSB’nin geçen yıl yer değişikliğiyle daha elverişli bir konuma taşındığını hatırlattı. Edirne’nin sadece tarım ve turizm değil, sanayide de söz sahibi olması gerektiğini belirtti.

Keşan ve İpsala OSB’lerinde de Hızlı Gelişme 🔧

Vali Sezer ayrıca, Edirne genelinde sanayi altyapısının büyük bir hızla geliştiğini söyledi. Keşan ve İpsala’daki OSB’lerde de çalışmaların sürdüğünü aktardı. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise bu yatırımların ilin ekonomik geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı. “Edirne’nin toprakları çok verimli ve yatırımcılar için cazip. Ancak yer bulmakta zaman zaman zorlanıyoruz. Bakanlıklarımızın desteğiyle bu sorunları aşıyoruz” dedi.

Edirne İçin Yeni Bir Başlangıç 🌱

Organize Sanayi Bölgeleri, sadece üretim değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma, istihdam ve çevre dostu teknoloji açısından da bölgeye büyük katkı sağlayacak. Edirne’nin vizyon projeleri arasında yer alan Atatürk OSB, hem yerli hem de uluslararası yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Gram Altın gece yarısı yeniden yükselişe geçti! Altın neden yükseliyor Gram Altın gece yarısı yeniden yükselişe geçti! Altın neden yükseliyor
SSK girişi 1990-2010 arası olana gün doğdu! Erken emeklilik 2160 ve 3600 günle geldi SSK girişi 1990-2010 arası olana gün doğdu! Erken emeklilik 2160 ve 3600 günle geldi
TEB, İş Bankası, Ziraat Bankası emekli promosyonuna damping yaptı TEB, İş Bankası, Ziraat Bankası emekli promosyonuna damping yaptı
Marmara'da garip gelişme; Onlarca kaç büyük olacak! Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan deprem açıklaması Marmara'da garip gelişme; Onlarca kaç büyük olacak! Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan deprem açıklaması
Ziraat Bankası aylık 23.172 TL taksitle 4 milyon TL vermeye başladı Ziraat Bankası aylık 23.172 TL taksitle 4 milyon TL vermeye başladı
4 aylık zam farkı belli oldu; İşte Temmuz'daki en düşük emekli maaşı 4 aylık zam farkı belli oldu; İşte Temmuz'daki en düşük emekli maaşı
SON HABERLER
KOSGEB girişimcilik belgesi nedir, nasıl alınır? Başvuru nasıl yapılır? KOSGEB girişimcilik belgesi nedir, nasıl alınır? Başvuru nasıl yapılır?
SsangYong rakiplerine gözdağı verdi; 1.691.250 TL’ye sıfır SUV SsangYong rakiplerine gözdağı verdi; 1.691.250 TL’ye sıfır SUV
4 aylık zam farkı belli oldu; İşte Temmuz'daki en düşük emekli maaşı 4 aylık zam farkı belli oldu; İşte Temmuz'daki en düşük emekli maaşı
Ziraat Bankası aylık 23.172 TL taksitle 4 milyon TL vermeye başladı Ziraat Bankası aylık 23.172 TL taksitle 4 milyon TL vermeye başladı
İstanbul'da Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sultangazi'de oturanlar dikkat; 10 saat yok İstanbul'da Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sultangazi'de oturanlar dikkat; 10 saat yok
TEB, İş Bankası, Ziraat Bankası emekli promosyonuna damping yaptı TEB, İş Bankası, Ziraat Bankası emekli promosyonuna damping yaptı
İŞKUR çöktü mü, nasıl girilir? “The Service is Unavailable” hatası ne anlama geliyor, nasıl çözülür? İŞKUR çöktü mü, nasıl girilir? “The Service is Unavailable” hatası ne anlama geliyor, nasıl çözülür?
O ülkeler savaşa hazırlanıyor; Harekete geçtiler O ülkeler savaşa hazırlanıyor; Harekete geçtiler