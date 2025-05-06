Çinliler o ilimize geliyor; Sınırsız enerji müjdesi

Arsa tahsis töreni, Edirne Valiliği Toplantı Salonu’nda yatırımcı firmaların katılımıyla gerçekleştirildi. İmza töreninde heyecan yüksekti. Zira bu projeyle hem yerli hem yabancı firmalar Edirne’ye yatırım için düğmeye bastı.

Rüzgarın Gücü Edirne’den Esecek 🍃

Çin merkezli Tiron Firması, Türkiye'deki ortağı Ekin Makina ile güçlerini birleştirerek rüzgar türbini parçaları üreteceklerini açıkladı. Avrupa'daki üretimini Türkiye'ye kaydırma kararı alan firma, bu hamlesiyle Edirne’yi yenilenebilir enerji yatırımlarının merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Zhang Yamin, “Türkiye’de yatırım ortamı çok destekleyici. Doğaya saygılı, çevreci bir tesis kurarak hem istihdam hem de teknoloji sağlayacağız” diyerek kararlılıklarını vurguladı.

Altyapı Tamamlanınca Fabrikalar Yükselmeye Başlayacak 🏗️

Atatürk OSB’de altyapı çalışmalarının hızla tamamlanması bekleniyor. Bu süreç bittiğinde fabrika inşaatları anında başlayacak. Edirne Valisi Yunus Sezer, törende yaptığı açıklamada, bölgeye olan yoğun ilgiyi şu sözlerle ifade etti: “Başvuruların çokluğu bizi memnun etti. Şu an için üç firmayla sözleşme imzalıyoruz ancak bundan sonra daha fazla katma değer üreten firmalara öncelik tanıyacağız.”

Katma Değeri Yüksek Üretim Hedefi 🎯

Sezer, OSB'lerin sadece sanayi alanları olmadığını; aynı zamanda kalkınma motorları olduğunu belirtti. “Yeşil, yenilenebilir ve yenilikçi teknolojilere sahip çevreci sanayi yatırımlarını Edirne’de görmek istiyoruz,” diyen Vali Sezer, Uzunköprü OSB’nin geçen yıl yer değişikliğiyle daha elverişli bir konuma taşındığını hatırlattı. Edirne’nin sadece tarım ve turizm değil, sanayide de söz sahibi olması gerektiğini belirtti.

Keşan ve İpsala OSB’lerinde de Hızlı Gelişme 🔧

Vali Sezer ayrıca, Edirne genelinde sanayi altyapısının büyük bir hızla geliştiğini söyledi. Keşan ve İpsala’daki OSB’lerde de çalışmaların sürdüğünü aktardı. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise bu yatırımların ilin ekonomik geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı. “Edirne’nin toprakları çok verimli ve yatırımcılar için cazip. Ancak yer bulmakta zaman zaman zorlanıyoruz. Bakanlıklarımızın desteğiyle bu sorunları aşıyoruz” dedi.

Edirne İçin Yeni Bir Başlangıç 🌱

Organize Sanayi Bölgeleri, sadece üretim değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma, istihdam ve çevre dostu teknoloji açısından da bölgeye büyük katkı sağlayacak. Edirne’nin vizyon projeleri arasında yer alan Atatürk OSB, hem yerli hem de uluslararası yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor.