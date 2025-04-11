Çinliler adeta kafayı yedi; Türkiye'nin kapısına geldiler

Bu vergiler, Çin'in teknoloji transferi, fikri mülkiyet hakları ihlalleri ve ticaret dengesizlikleri gibi konulardaki uygulamalarına karşılık olarak getirildi. ABD, Çin'den ithal edilen birçok ürüne yüzde 25'e varan oranlarda ek gümrük vergisi uygulamaya başladı. Bu adım, iki ülke arasında karşılıklı misillemelere yol açarak küresel ticaret dengelerini etkiledi.

ABD'nin Çin'e Uyguladığı Ek Gümrük Vergileri

ABD, Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik gümrük vergilerini artırarak Çinli üreticilere karşı daha sert bir tutum sergilemeye başladı. Özellikle elektrikli araçlar, bataryalar, güneş panelleri ve yarı iletkenler gibi stratejik ürünlerde vergiler yüzde 100'e kadar çıkarıldı. Bu adımlar, Çinli şirketlerin ABD pazarındaki rekabet gücünü azaltmayı hedefliyordu. Ancak bu durum, Çinli üreticilerin alternatif pazarlar aramasına neden oldu.



Çin'in ABD'ye Karşılık Olarak Aldığı Önlemler

Çin, ABD'nin uyguladığı ek gümrük vergilerine karşılık olarak, ABD'den ithal edilen bazı tarım ürünlerine ve enerji kaynaklarına ek vergiler getirdi. Ayrıca, bazı Amerikan şirketlerine yönelik yaptırımlar uygulayarak ticaret savaşında kendi pozisyonunu güçlendirmeye çalıştı. Bu karşılıklı adımlar, iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerini daha da gerginleştirdi ve küresel tedarik zincirlerini etkiledi.

Çinli Şirketlerin Türkiye'ye Yönelmesinin Nedenleri

ABD ile yaşanan ticaret gerilimleri, Çinli şirketlerin alternatif üretim ve yatırım alanları aramasına neden oldu. Türkiye, stratejik konumu, genç ve dinamik iş gücü, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına yakınlığı ile Çinli yatırımcılar için cazip bir seçenek haline geldi. Ayrıca, Türkiye'nin sunduğu vergi avantajları ve yatırım teşvikleri, Çinli şirketlerin ilgisini çekti. Bu nedenle, birçok Çinli firma, Türkiye'de üretim tesisleri kurma ve Türk şirketlerle işbirliği yapma yönünde adımlar atmaya başladı.



Mobiltel İletişim ve Çinli Şirketlerle Yapılan Görüşmeler

Mobiltel İletişim Hizmetleri A.Ş., ABD'nin Çin'e uyguladığı yeni vergi reformları doğrultusunda, Çin merkezli bazı üretici firmalarla Türkiye'de üretim gerçekleştirilmesine yönelik görüşmelere başladı. Bu kapsamda, grup şirketlerinden AGM Teknoloji Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait tesislerde üretilmesi planlanan ürünlerin satış ve dağıtım hakları, Türkiye pazarıyla birlikte ihracata yönelik global pazarlarda da Mobiltel tarafından üstlenilecek.

Kaynak: Dünya Gazetesi