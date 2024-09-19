Cillian Murphy’den Yeni Film: Oppenheimer’ın Ardından “Small Things Like These”

Oscar ödüllü performansıyla dikkatleri üzerine çeken Cillian Murphy, yeni bir projeyle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Christopher Nolan’ın “Oppenheimer” filmindeki yoğun rolü sonrasında yorgunluk ve tükenmişlik yaşadığını belirten Murphy, şimdi de derinlikli bir projeyle geri dönüyor.

Murphy, İrlandalı yazar Claire Keegan’ın “Small Things Like These” adlı romanından uyarlanacak filmde hem yapımcı hem de başrol oyuncusu olarak yer alacak. Proje, Murphy’nin eski arkadaşı ve “Peaky Blinders” dizisinin yönetmeni Tim Mielants ile ortak bir materyal arayışında şekillendi. Murphy’nin eşi, sanatçı Yvonne McGuinness’in kitabı önermesiyle başlayan bu süreç, hemen hakların alınması ve projeye başlanmasıyla sonuçlandı.

Filmden yayımlanan ilk fragman, izleyicilere heyecan verici bir ön izleme sunuyor. “Small Things Like These,” İrlanda tarihinin karanlık bir dönemini incelikle ele alacak ve kasım ayında beyazperdede olacak. Murphy’nin yeni projede nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.