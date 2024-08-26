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Cihat Tamer'in acı günü! Oğlunu kaybetti

Mahallenin Muhtarları dizisiyle kalplere kazınan ünlü oyuncu Cihat Tamer'in acı günü! Cihat Tamer oğlunu kaybetti.

Cihat Tamer'in acı günü! Oğlunu kaybetti

Ekranların en sevilen isimlerinden olan 81 yaşındaki Cihat Tamer'in acı günü. Cihat Tamer'in oğlu vefat etti.

Atilla Tamer vefat etti!

Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Cihat Tamer oğlunu vefatıyla sarsıldı. Uzun süredir kanser tedavisi gören oğlu Atilla Tamer vefat etti.

Koç hastanesinden tedavi gören Atilla Tamer'in durumu uzun süredir ağırdı ve usta oyuncu sürekli oğlu için kan anonsu yapmıştı.

Ancak Cihat Tamer'e kötü haber bu gece geldi. Atilla Tamer tüm çabalara rağmen kurturılamadı.

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