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Çiftçiye 11 bin 100 lira buzağı/malak desteği; Pazartesi başvurun

2024 yılı kapsamında hazırlanan buzağı/malak desteklemesi 2. dönem başvuruları, 7 Nisan 2025 tarihinde başlayacak.

Çiftçiye 11 bin 100 lira buzağı/malak desteği; Pazartesi başvurun

Yeni destek paketi ile üreticiler, temel desteğin yanı sıra ilave ödemelerle toplamda 11.100 liraya kadar destek alabilecekler.

Destek Paketi ve Başvuru Şartları

Temel Destek:

Her bir buzağı veya malak için temel destek ödemesi 1.000 lira olarak belirlenmiş durumda.

İlave Destek:

Üreticiler, ilave desteklerle birlikte toplamda 11.100 liraya varan ödeme alabilecekler. Bu rakam, destek paketinin önemli bir parçası olarak üreticilere sağlanacak ek finansal avantajı temsil ediyor.

Başvuru Tarihleri ve Yöntem:

Başvurular, 07 Nisan 2025 ile 16 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yetiştirici veya üretici örgütü ya da kooperatif üyesi olanların başvurularını bağlı bulundukları örgüt üzerinden, örgüt üyesi olmayanların ise doğrudan İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapmaları gerekmektedir. 1. dönem başvurusu yapanlar, 2. dönem kapsamında da başvuru yapmış sayılacak.

Destek Başvuru Kriterleri

TÜRKVET Kayıtları:

TÜRKVET’te kayıtlı olması, destekleme yılı içinde (2024 doğumlu) ülkemizde doğmuş olması ve ilgili işletme numarası, cinsiyet, ana kulak numarası ile doğum tarihinin kaydının bulunması şartı aranıyor.

Yaşam Süresi:

Destek alabilmek için hayvanların en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olması gerekmektedir.

Programlı Aşı Uygulamaları:

Dişi hayvanlarda brusella ve şap, erkek hayvanlarda ise şap aşılarının yapılmış ve VETBİS sistemine kaydedilmiş olması zorunlu tutuluyor.

Küpeletme ve Kayıt Güncellemesi:

Destek ödemesi, HDS (Hayvancılık Destekleme Sistemi) veri tabanına giriş yapılan hayvanların, zamanında küpeletilmesi ve TÜRKVET ile E-Islah kayıt sistemlerinde gerekli bilgilerin güncellenmesi sonrasında üreticiye yapılacak.

Kaynak: https://duzce.tarimorman.gov.tr/

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