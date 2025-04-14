Çiftçinin yeni gözdesi! Domatesi biberi söken yerine bunu ekiyor! Paraya para demiyorlar

Geleneksel ürünlerin yerini hızla alan bu değerli bitki, domates, biber ve salatalık gibi sebzelerin tahtını sallıyor. Peki, neden herkes salep ekmeye başladı? İşte cevabı 👇
💸 Neden Herkes Salep Ekimi Yapıyor?
🔹 Yüksek kazanç: Kilosu yüksek fiyatlarla alıcı bulan salep, çiftçilerin yüzünü güldürüyor.
🔹 Yoğun talep: Özellikle kış aylarında sıcak içecek olarak rağbet gören salep, hem doğal hem sağlıklı.
🔹 Düşük gelirli ürünlere karşı alternatif: Mevsimsel dalgalanmalar nedeniyle riskli hale gelen klasik ürünler yerine, salep daha garantili bir yatırım olarak görülüyor.
🌿 Salep Üretiminin Püf Noktaları
✅ Uzun vadeli planlama gerekiyor.
Salep orkidesi ekimden sonra birkaç yıl boyunca sabırla beklenmeli.
✅ Toprak ve iklim hassasiyeti var.
Yetiştirme süreci dikkat ve uzmanlık gerektiriyor.
✅ Doğadan değil, kontrollü üretimden!
Kaçak salep toplama, doğal türlerin yok olmasına neden olabiliyor. Bu yüzden kontrollü tarım şart.
🛠️ Devlet Desteği Üretimi Artırıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sağladığı teşvikler ve eğitim programları sayesinde salep üretimi daha fazla çiftçiyle buluşuyor. Böylece:
Kırsal kalkınma destekleniyor,
Doğal türlerin korunması sağlanıyor,
Çiftçi geliri artıyor.
Kaynak: İHA