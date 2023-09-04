GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

İsmail Saymaz bu haftaki yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta ateş püskürdü.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz bu haftaki yazısında sosyal medya paylaşımlarıyla olay olan ve gündeme Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığı ile gelen Perinaz Mahpeyker Yaman konusunu kaleme aldı. Skandallar dizisi olarak nitelendirdiği danışma atama krizinde perde arkasında bakın neler varmış.

CHP'den skandallar dizisi! Tanju’ya ihraç, Perinaz’a oda

Bir partinin 100 yılda yaşayacağı skandallar dizisini CHP, dört ayda gördü. Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekleyen DEVA, Gelecek ve Saadet’ten 39 kişi milletvekili yapıldı.

Onlar arasında Ergenekon davalarının Adalet Bakanı Sadullah Ergin de yer alıyor.

En azından…bu ittifak gizli kapaklı değildi.


Kılıçdaroğlu’nun Özdağ’la imzaladığı gizli protokoller deşildikçe cerahat akan bir yaraya dönüşüyor. Kılıçdaroğlu, Altılı Masa’daki ortaklarına ve partisine haber vermeden Özdağ’a İçişleri dahil üç bakanlık ve MİT’i verdi.

Kılıçdaroğlu’nun “iki kişinin namusuna” havale ettiği protokol imzalanırken, CHP’de resmi görevi olmayan gazeteci İmambakır Üküş odadaymış. Meğer CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın bilmediğine Üküş şahit olmuş!

Kılıçdaroğlu kazansa ne olurdu diye düşünmeden edemiyorum.

YAZININ DEVAMI >>

ismail saymaz Kemal Kılıçadroğlu tanju özcan perinaz mahpeyker yaman
ÇOK OKUNAN HABERLER
Terör örgütü sonunda en büyük arzusuna kavuştu! Terör örgütü sonunda en büyük arzusuna kavuştu!
Dünyanın en gizemli üç insanı ne konuştu? Dünyanın en gizemli üç insanı ne konuştu?
TOGG için dün ne bugün ne diyor CHP'liler? Küçücük bir özür bile dilemeden... TOGG için dün ne bugün ne diyor CHP'liler? Küçücük bir özür bile dilemeden...
Erdoğan'ın da çok büyük şansızlığı var: Ana muhalefet partisi ve lideri! Erdoğan'ın da çok büyük şansızlığı var: Ana muhalefet partisi ve lideri!
Hem diyet yapıp hem tok kalabilmek mümkün mü? Abur cubur dolabı olanlar dikkat! Hem diyet yapıp hem tok kalabilmek mümkün mü? Abur cubur dolabı olanlar dikkat!
Bim'de bu hafta neler var? Bim'de fırsat ürünleri Bim Aktüel 8 Eylül cuma ürünler kataloğu Bim'de bu hafta neler var? Bim'de fırsat ürünleri Bim Aktüel 8 Eylül cuma ürünler kataloğu
SON HABERLER
Bim'de bu hafta neler var? Bim'de fırsat ürünleri Bim Aktüel 8 Eylül cuma ürünler kataloğu Bim'de bu hafta neler var? Bim'de fırsat ürünleri Bim Aktüel 8 Eylül cuma ürünler kataloğu
Terör örgütü sonunda en büyük arzusuna kavuştu! Terör örgütü sonunda en büyük arzusuna kavuştu!
Hem diyet yapıp hem tok kalabilmek mümkün mü? Abur cubur dolabı olanlar dikkat! Hem diyet yapıp hem tok kalabilmek mümkün mü? Abur cubur dolabı olanlar dikkat!
Erdoğan'ın da çok büyük şansızlığı var: Ana muhalefet partisi ve lideri! Erdoğan'ın da çok büyük şansızlığı var: Ana muhalefet partisi ve lideri!
TOGG için dün ne bugün ne diyor CHP'liler? Küçücük bir özür bile dilemeden... TOGG için dün ne bugün ne diyor CHP'liler? Küçücük bir özür bile dilemeden...
Dünyanın en gizemli üç insanı ne konuştu? Dünyanın en gizemli üç insanı ne konuştu?
Filenin Sultanları’na şükranlarımızla Filenin Sultanları’na şükranlarımızla
Zincirleri kırdık Zincirleri kırdık