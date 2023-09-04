CHP'den skandallar dizisi! Tanju’ya ihraç, Perinaz’a oda

Bir partinin 100 yılda yaşayacağı skandallar dizisini CHP, dört ayda gördü. Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekleyen DEVA, Gelecek ve Saadet’ten 39 kişi milletvekili yapıldı.

Onlar arasında Ergenekon davalarının Adalet Bakanı Sadullah Ergin de yer alıyor.

En azından…bu ittifak gizli kapaklı değildi.



Kılıçdaroğlu’nun Özdağ’la imzaladığı gizli protokoller deşildikçe cerahat akan bir yaraya dönüşüyor. Kılıçdaroğlu, Altılı Masa’daki ortaklarına ve partisine haber vermeden Özdağ’a İçişleri dahil üç bakanlık ve MİT’i verdi.

Kılıçdaroğlu’nun “iki kişinin namusuna” havale ettiği protokol imzalanırken, CHP’de resmi görevi olmayan gazeteci İmambakır Üküş odadaymış. Meğer CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın bilmediğine Üküş şahit olmuş!

Kılıçdaroğlu kazansa ne olurdu diye düşünmeden edemiyorum.

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