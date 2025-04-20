GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Chery Türkiye'den hodri meydan; Sıfır otomobilde 600.000 TL müjdesi

Otomobil sektöründe rekabet her geçen gün sertleşirken, Chery Türkiye dikkat çeken bir kampanyayla sahneye çıktı.

Chery Türkiye'den hodri meydan; Sıfır otomobilde 600.000 TL müjdesi

Markanın Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirmek adına devreye soktuğu yeni fırsat paketi, toplamda 600.000 TL'yi aşkın avantaj sunuyor.

Chery Bayilerinde 350.000 TL’ye Varan İndirim

Chery’nin en yeni SUV modelleri için bayilere giden müşteriler, liste fiyatı üzerinden ortalama 300.000 TL’lik bir indirimle karşılaşıyor. Ancak bu rakam sabit değil. Satış danışmanlarıyla yapılan pazarlıklar sonucunda indirim tutarı 350.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu da piyasadaki diğer markalara göre ciddi bir fiyat avantajı anlamına geliyor.

Sıfır Faizli 300.000 TL Kredi Desteği

Fiyat indiriminin yanında Chery Türkiye, alıcıya ek bir finansman kolaylığı da sağlıyor. Kampanya kapsamında sunulan yüzde sıfır faizli 300.000 TL kredi imkanı, vade süresi ve ödeme kolaylığı ile dikkat çekiyor. Bu destek paketiyle birlikte, toplamda 600.000 TL’yi bulan bir avantajdan söz ediliyor.

TOGG ile Karşılaştırmalar Gündemde

Her ne kadar Chery’nin kampanyası sektörde geniş yankı uyandırsa da, kamu destekli TOGG’un özel teşvik programları hâlâ benzersiz konumda. TOGG için sağlanan devlet teşvikleri ve 48 aya varan uzun vadeli ödeme seçenekleri, birçok tüketici için cazip olmaya devam ediyor. Buna karşın, Chery’nin sunduğu 600.000 TL’lik avantaj paketi, özellikle özel bankalardan veya yüksek faizli kredilerden uzak durmak isteyen alıcılar için makul bir alternatif oluşturuyor.

Kaynak: https://cherytr.com/satis/yeni-arac-al

ÇOK OKUNAN HABERLER
Yüzde 78 zam geldi; Vatandaşlar çileden çıktı Yüzde 78 zam geldi; Vatandaşlar çileden çıktı
Çiftçilere müjde; Yüzde 100 faiz indirimli 300 bin TL... Çiftçilere müjde; Yüzde 100 faiz indirimli 300 bin TL...
4 sene erken emekli olun; SGK açıkladı, o çalışanlara hak verildi! 4 sene erken emekli olun; SGK açıkladı, o çalışanlara hak verildi!
A101, BİM, ŞOK, Migros'ta satılıyordu; Raflardan apar topar toplatılıyor A101, BİM, ŞOK, Migros'ta satılıyordu; Raflardan apar topar toplatılıyor
Araç sahipleri için ÖTV'siz sıfır araç müjdesi Meclis'te Araç sahipleri için ÖTV'siz sıfır araç müjdesi Meclis'te
Ali Koç'u istifa etmek zorunda bıraktı! Hakan Bilal Kutlualp adayız dedi sosyal medya yıkıldı Ali Koç'u istifa etmek zorunda bıraktı! Hakan Bilal Kutlualp adayız dedi sosyal medya yıkıldı
SON HABERLER
Herkesin giydiği 3 ayakkabı markasında "domuz derisi" tespiti Herkesin giydiği 3 ayakkabı markasında "domuz derisi" tespiti
Jennifer Lopez Suudi Arabistan'ı karıştırdı; Mekke'ye yakın... Jennifer Lopez Suudi Arabistan'ı karıştırdı; Mekke'ye yakın...
Bankalar konut kredilerini yeniledi; İşte en düşük faiz oranı Bankalar konut kredilerini yeniledi; İşte en düşük faiz oranı
3600 gün ara vermeden prim ödeyene müjde; SGK'dan yaş şartlı emeklilik hakkı! 3600 gün ara vermeden prim ödeyene müjde; SGK'dan yaş şartlı emeklilik hakkı!
BİM markette peynir, süt, tereyağı, cips indirimi; İşte BİM 29 Nisan aktüel ürünler BİM markette peynir, süt, tereyağı, cips indirimi; İşte BİM 29 Nisan aktüel ürünler
Evlerine giden bin pişman olur; Misafir sevmeyen 3 burç belli oldu Evlerine giden bin pişman olur; Misafir sevmeyen 3 burç belli oldu
Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş markası battı; İflas etti! Çalışanlar şok Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş markası battı; İflas etti! Çalışanlar şok
Gram altın mı yoksa çeyrek mi; Hangisi daha çok kazandırır? Gram altın mı yoksa çeyrek mi; Hangisi daha çok kazandırır?