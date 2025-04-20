Chery Türkiye'den hodri meydan; Sıfır otomobilde 600.000 TL müjdesi

Markanın Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirmek adına devreye soktuğu yeni fırsat paketi, toplamda 600.000 TL'yi aşkın avantaj sunuyor.

Chery Bayilerinde 350.000 TL’ye Varan İndirim

Chery’nin en yeni SUV modelleri için bayilere giden müşteriler, liste fiyatı üzerinden ortalama 300.000 TL’lik bir indirimle karşılaşıyor. Ancak bu rakam sabit değil. Satış danışmanlarıyla yapılan pazarlıklar sonucunda indirim tutarı 350.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu da piyasadaki diğer markalara göre ciddi bir fiyat avantajı anlamına geliyor.

Sıfır Faizli 300.000 TL Kredi Desteği

Fiyat indiriminin yanında Chery Türkiye, alıcıya ek bir finansman kolaylığı da sağlıyor. Kampanya kapsamında sunulan yüzde sıfır faizli 300.000 TL kredi imkanı, vade süresi ve ödeme kolaylığı ile dikkat çekiyor. Bu destek paketiyle birlikte, toplamda 600.000 TL’yi bulan bir avantajdan söz ediliyor.

TOGG ile Karşılaştırmalar Gündemde

Her ne kadar Chery’nin kampanyası sektörde geniş yankı uyandırsa da, kamu destekli TOGG’un özel teşvik programları hâlâ benzersiz konumda. TOGG için sağlanan devlet teşvikleri ve 48 aya varan uzun vadeli ödeme seçenekleri, birçok tüketici için cazip olmaya devam ediyor. Buna karşın, Chery’nin sunduğu 600.000 TL’lik avantaj paketi, özellikle özel bankalardan veya yüksek faizli kredilerden uzak durmak isteyen alıcılar için makul bir alternatif oluşturuyor.

Kaynak: https://cherytr.com/satis/yeni-arac-al