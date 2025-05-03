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Chery SUV’da 300 bin TL indirim ve sıfır faiz müjdesi!

Çinli otomotiv devi Chery, Türkiye’deki satış ivmesini sürdürmek için yeni ayda cazip indirim ve kredi destekleri sunuyor.

Chery SUV’da 300 bin TL indirim ve sıfır faiz müjdesi!

Chery, Türkiye SUV pazarındaki iddiasını Mayıs 2025 fiyat listesiyle pekiştirdi. Omoda 5 Pro, Tiggo 7 Pro Max ve Tiggo 8 Pro Max modellerinde açıklanan fiyat artışları, yüksek miktarda nakit indirimleri ve %0 faizli kredi kampanyaları ile dengeleniyor.


🆕 Omoda 5 Pro: Şehirli Tasarım, Düşük Tüketim

Mayıs fiyatı: 2.100.000 TL

Nisan fiyatı: 1.999.000 TL (artış: +101.000 TL)

Nakit indirim: 250.000 TL

Kredi desteği: 200.000 TL, 11 ay, %0 faiz

1.6 litrelik turbo motorla sunulan model, özellikle genç kullanıcıları hedefleyen teknolojik donanımıyla öne çıkıyor. 8 inç multimedya ekranı, sürüş destek sistemleri ve yakıt tasarrufu, modeli segmentinde rekabetçi kılıyor.


💡 Tiggo 7 Pro Max: Geniş Ekran, Geniş İndirim

Mayıs fiyatı: 2.190.000 TL

Nisan fiyatı: 2.059.000 TL (artış: +131.000 TL)

Nakit indirim: 300.000 TL

Kredi desteği: 200.000 TL, 11 ay, %0 faiz

Tiggo 7 Pro Max, çift ekran paneli ve gelişmiş sürüş özellikleri ile konforlu sürüş arayan kullanıcılar için dikkat çekici bir seçenek.


👨‍👩‍👧‍👦 Tiggo 8 Pro Max: 7 Koltuklu Alternatif Arayanlara

Mayıs fiyatı: 2.290.000 TL

Nisan fiyatı: 2.249.000 TL (artış: +41.000 TL)

Nakit indirim: 300.000 TL

Ticari kredi kampanyası: 600.000 TL, 6 ay, %0 faiz

2.0 litrelik motorla sunulan bu model, geniş aileler için 7 koltuk yapısı ve yüksek donanım seviyesiyle dikkat çekiyor. Uygulanan indirimlerle modelin fiyatı 2 milyon TL seviyelerine kadar inebiliyor.


📊 Fiyat Artışları ve İndirimlerin Dengesi

Nisan-Mayıs dönemi karşılaştırmasında fiyatlar kademeli olarak artsa da, Chery'nin agresif indirim stratejisi tüketici nezdinde olumlu karşılık buluyor.
İşte öne çıkan veriler:

Omoda 5 Pro: +101.000 TL artış / 250.000 TL indirim

Tiggo 7 Pro Max: +131.000 TL artış / 300.000 TL indirim

Tiggo 8 Pro Max: +41.000 TL artış / 300.000 TL indirim + kredi desteği

📈 Türkiye’de 2 Yılda 100.000 Adet Satış

Marka, Türkiye’de iki yıl gibi kısa bir sürede 100 binden fazla SUV satarak önemli bir başarıya imza attı. 5 yıl garanti, yüksek güvenlik standartları ve modern tasarım dili, Chery’nin pazardaki etkisini artırıyor.

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