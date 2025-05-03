Chery SUV’da 300 bin TL indirim ve sıfır faiz müjdesi!

Chery, Türkiye SUV pazarındaki iddiasını Mayıs 2025 fiyat listesiyle pekiştirdi. Omoda 5 Pro, Tiggo 7 Pro Max ve Tiggo 8 Pro Max modellerinde açıklanan fiyat artışları, yüksek miktarda nakit indirimleri ve %0 faizli kredi kampanyaları ile dengeleniyor.



🆕 Omoda 5 Pro: Şehirli Tasarım, Düşük Tüketim

Mayıs fiyatı: 2.100.000 TL

Nisan fiyatı: 1.999.000 TL (artış: +101.000 TL)

Nakit indirim: 250.000 TL

Kredi desteği: 200.000 TL, 11 ay, %0 faiz

1.6 litrelik turbo motorla sunulan model, özellikle genç kullanıcıları hedefleyen teknolojik donanımıyla öne çıkıyor. 8 inç multimedya ekranı, sürüş destek sistemleri ve yakıt tasarrufu, modeli segmentinde rekabetçi kılıyor.



💡 Tiggo 7 Pro Max: Geniş Ekran, Geniş İndirim

Mayıs fiyatı: 2.190.000 TL

Nisan fiyatı: 2.059.000 TL (artış: +131.000 TL)

Nakit indirim: 300.000 TL

Kredi desteği: 200.000 TL, 11 ay, %0 faiz

Tiggo 7 Pro Max, çift ekran paneli ve gelişmiş sürüş özellikleri ile konforlu sürüş arayan kullanıcılar için dikkat çekici bir seçenek.



👨‍👩‍👧‍👦 Tiggo 8 Pro Max: 7 Koltuklu Alternatif Arayanlara

Mayıs fiyatı: 2.290.000 TL

Nisan fiyatı: 2.249.000 TL (artış: +41.000 TL)

Nakit indirim: 300.000 TL

Ticari kredi kampanyası: 600.000 TL, 6 ay, %0 faiz

2.0 litrelik motorla sunulan bu model, geniş aileler için 7 koltuk yapısı ve yüksek donanım seviyesiyle dikkat çekiyor. Uygulanan indirimlerle modelin fiyatı 2 milyon TL seviyelerine kadar inebiliyor.



📊 Fiyat Artışları ve İndirimlerin Dengesi

Nisan-Mayıs dönemi karşılaştırmasında fiyatlar kademeli olarak artsa da, Chery'nin agresif indirim stratejisi tüketici nezdinde olumlu karşılık buluyor.

İşte öne çıkan veriler:

Omoda 5 Pro: +101.000 TL artış / 250.000 TL indirim

Tiggo 7 Pro Max: +131.000 TL artış / 300.000 TL indirim

Tiggo 8 Pro Max: +41.000 TL artış / 300.000 TL indirim + kredi desteği





📈 Türkiye’de 2 Yılda 100.000 Adet Satış

Marka, Türkiye’de iki yıl gibi kısa bir sürede 100 binden fazla SUV satarak önemli bir başarıya imza attı. 5 yıl garanti, yüksek güvenlik standartları ve modern tasarım dili, Chery’nin pazardaki etkisini artırıyor.

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