Chery, hodri meydan dedi; Yüzbinlerce TL’den fazla indirim var

Son aylarda sıfır araç fiyatlarına gelen zamlar sonrası tüketiciler alternatif markalara yönelirken, Chery Türkiye büyük bir adım attı. Marka, bazı modellerinde 300.000 TL’yi aşan nakit indirimler ve faizsiz kredi fırsatları sunarak dikkat çekmişti. Şimdi ise, bayi kampanyalarıyla bu indirimlerin 600.000 TL'yi aşan rakamlara ulaştığı bildiriliyor.

İndirimden Yararlanmak İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Chery’den daha büyük indirimler almak için bazı önemli detaylara dikkat etmek gerekiyor:

Eğer yaşadığınız bölgede birden fazla Chery bayisi varsa, rekabet nedeniyle daha yüksek indirimler sunulabiliyor. Tek bayi bulunan bölgelerde indirimler daha sınırlı olabiliyor.

2024 Model Araçlar Tercih Edilmeli:

2024 model sıfır araçlarda çok daha büyük indirimler uygulanıyor. Bu araçlar için öncelik talep etmek avantaj sağlayabilir.

Kredi Kullanmayacağınızı Belirtin:

Nakit alım yapmayı planlıyorsanız bunu mutlaka bayiyle paylaşın. Çünkü kredi kullanılmadığında sunulan ekstra indirimler çok daha cazip seviyelere ulaşabiliyor.

Kaynak: https://cherytr.com/