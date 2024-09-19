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Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar hangi partiden?

Adana'nın önemli yerlerinden biri olan Ceyhan'da belediye başkanlığı görevini yürüten Kadir Aydar, Adana 8. BAM Ceza Dairesi tarafından siyasi yasak kararıyla karşı karşıya kaldı.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar hangi partiden?

Ceyhan Belediye Başkanı Aydar’a yönelik alınan bu karar, milyonlarca vatandaşın gündeminde geniş yankı buldu.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar hangi partiden?

6 Haziran 1988 doğumlu olan Kadir Aydar, Adana Ceyhan'da ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamladı. Eğitim hayatına İstanbul Piri Reis Üniversitesi Uzak Yol Vardiya Kaptanlığı Bölümünde devam eden Aydar, ardından Çukurova Üniversitesi'nde Yönetim Pazarlama ve Muhasebe Bölümü ile Anadolu Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Eğitimini tamamladıktan sonra müteahhitlik faaliyetlerine başlayan Aydar, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ceyhan İlçe Başkanlığı görevini de üstlendi. 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde Ceyhan Belediye Başkanı olarak seçilen Kadir Aydar, evli.

Siyasi Yasak Kararının Detayları ve Aydar’ın Açıklamaları

Adana 8. BAM Ceza Dairesi, Kadir Aydar’ın siyasi yasaklı hale geldiğini duyurdu. İstinaf incelemesi sırasında tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası alan Aydar’ın dosyası sonuçlandırıldı. Belediye Başkanı Aydar, kararın ardından yaptığı açıklamada, “Deliller incelenmemiş, taraflara dosya içeriği açıklatılmamış, görüntü CD’si izlenmemiş ve bu eksikler için duruşma açılmaksızın dosya sonuçlandırılmıştır. Ortada büyük bir hukuk garabeti oluşmuştur. Aynı konumda bulunan ve siyaset yapmayan sanıklar beraat etmiş, siyaset yapan sanıkların ise cezası onanarak siyasi yasak getirilmiştir. Muhalefet şerhinde açıkça da bu durum ifade edilmiştir. Karara karşı tabii ki yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız” ifadelerini kullandı.

Yargı Sürecinde Yaşananlar ve Hukuki İddialar

Aydar’ın dosyasının sonuçlandırılması sürecinde, sanıkların savunmalarının yeterince değerlendirilmediği ve yargılamanın adil olmadığı iddiaları gündeme geldi. Başkan Aydar, yargılamanın eksik ve adaletsiz gerçekleştiğini belirterek, hakkını aramak için yasal yolları kullanacağını vurguladı. Siyasi yasak kararının, Aydar’ın siyasi kariyerine nasıl etki edeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

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