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Cep telefonunuza gelen bu mesajlara sakın itibar etmeyin; MASAK uyardı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), son dönemde bazı dolandırıcıların “Hakkınızda MASAK dosyası bulunmaktadır” gibi yanıltıcı ifadelerle vatandaşlara ulaşarak, hukuki çözümler veya iş fırsatları sunduğunu belirterek önemli bir uyarıda bulundu.

Cep telefonunuza gelen bu mesajlara sakın itibar etmeyin; MASAK uyardı

MASAK yetkilileri, dolandırıcıların kendilerini ya bir hukuk bürosu ya da MASAK çalışanı olarak tanıtarak, vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirmeye yönelik sahte mesajlar gönderdiğini açıkladı. Bu tür uygulamaların tamamen dolandırıcılık amacı güttüğü ve hiçbir resmi kurum tarafından desteklenmediği vurgulandı.

Vatandaşların Ne Yapmaları Gerekiyor?

MASAK, vatandaşların bu tür mesajlara itibar etmemelerini ve şüpheli durumlarda derhal yetkili mercilere başvurmalarını tavsiye ediyor. 

Kaynak: https://masak.hmb.gov.tr/

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