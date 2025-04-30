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Cem Küçük ilk kez duyurdu; Cumhurbaşkanı bu işten rahatsız

🟡 PKK'nın silah bırakmaması Ankara'da sabırları taşırdı. Cem Küçük'e göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yaz aylarında kararlı bir adım atmaya hazırlanıyor. Hedefte ise terörle mücadelede yeni bir operasyon süreci var.

Cem Küçük ilk kez duyurdu; Cumhurbaşkanı bu işten rahatsız

Gazeteci Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın PKK’nın halen silah bırakmamasından rahatsız olduğunu belirterek, yaz aylarında askeri operasyon sinyali verdi. "Devlet artık sabırsız" dedi.

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TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında konuşan Cem Küçük, Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’taki “silah bırakın” çağrısına rağmen PKK’nın halen harekete geçmediğini, bunun da Ankara’da ciddi bir rahatsızlık yarattığını söyledi. “Erdoğan sabırsız, yaz aylarında kırmızı çizgi çizilecek” dedi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “diğer türlü” ifadesiyle askeri operasyona işaret ettiğini belirten Küçük, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in de açıkça "Teslim olun, silah bırakın. Nereye bırakacağınızı biz göstereceğiz" dediğini hatırlattı.

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Cem Küçük’e göre, devlet yaz sonuna kadar bekleyebilir ancak daha fazla sabır göstermeyecek. “Bu yaz, terörle mücadelede dönüm noktası olabilir” yorumunu yaptı.

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