Celal Şengör’den akılalmaz uyarı; İstanbul'da beklenen deprem...

Bugün saat 12.49’da Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul başta olmak üzere Bursa, Tekirdağ, Kocaeli ve çevre illerde güçlü şekilde hissedildi. Sarsıntı paniğe yol açarken, artçı depremler de kısa aralıklarla peş peşe geldi.

🧠 Celal Şengör: “Büyük İstanbul Depremi Kaçınılmaz”

Deprem sonrası Fatih Altaylı’nın programına katılan Prof. Dr. Celal Şengör, “Büyük İstanbul depremi geliyor. Bu kaçınılmaz.” diyerek dikkat çekti. Şengör, Marmara’da beklenen büyük depremin en az 7 büyüklüğünde olabileceğini belirtti.

“Bir 7 büyüklüğündeki deprem, bugünkü depremin tam 30 katı kadar enerji üretir. Eğer bu büyüklük 8 olursa, 900 katı olur. Bu artış logaritmiktir.”





⚠️ “130 Kilometrelik Fay Tek Seferde Kırılabilir”

Prof. Şengör, Marmara’daki fay hattının riskini vurgulayarak, 130 kilometrelik segmentin tek parçada kırılma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi. Bu da büyük İstanbul depreminde yıkımın ne kadar geniş bir alana yayılabileceğini ortaya koyuyor.

🔍 Bu Deprem Büyük Olanı Tetikler mi?

Bugünkü 6.2’lik depremin büyük İstanbul depremini tetikleyip tetiklemeyeceği sorusuna da açıklık getiren Şengör:

“Bu tür depremler enerji boşaltır ama büyük depremi ortadan kaldırmaz. Belki biraz geciktirir, ama geleceği gerçeğini değiştirmez.”

İstanbul, dünyanın en büyük metropollerinden biri.

Yaklaşık 16 milyonluk nüfusu doğrudan risk altında.

Şehir altyapısının önemli bölümü hâlâ güçlendirilmemiş durumda.

Ulaşım, sağlık ve iletişim sistemleri büyük bir depremde sekteye uğrayabilir.





🗣️ Şengör’den Son Söz: “Bilim söylüyor. Bu olacak.”

Celal Şengör, bilimsel verilere dayanan açıklamasında tekrar hatırlattı:

“Büyük İstanbul depremi olacak. Konuşulmaması gereken konu ‘Olur mu?’ değil, ‘Ne zaman olur?’ ve ‘Hazır mıyız?’ sorularıdır.”

📢 Siz İstanbul depremlerine karşı hazır mısınız?

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Kaynak: Gazeteoku-Haber Merkezi