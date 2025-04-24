GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Celal Şengör’den akılalmaz uyarı; İstanbul'da beklenen deprem...

🌍 Marmara Denizi’nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Celal Şengör’den çarpıcı uyarı geldi: “Asıl deprem henüz olmadı, bu sadece fragman.”

Celal Şengör’den akılalmaz uyarı; İstanbul'da beklenen deprem...

Bugün saat 12.49’da Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul başta olmak üzere Bursa, Tekirdağ, Kocaeli ve çevre illerde güçlü şekilde hissedildi. Sarsıntı paniğe yol açarken, artçı depremler de kısa aralıklarla peş peşe geldi.

🧠 Celal Şengör: “Büyük İstanbul Depremi Kaçınılmaz”

Deprem sonrası Fatih Altaylı’nın programına katılan Prof. Dr. Celal Şengör, “Büyük İstanbul depremi geliyor. Bu kaçınılmaz.” diyerek dikkat çekti. Şengör, Marmara’da beklenen büyük depremin en az 7 büyüklüğünde olabileceğini belirtti.

“Bir 7 büyüklüğündeki deprem, bugünkü depremin tam 30 katı kadar enerji üretir. Eğer bu büyüklük 8 olursa, 900 katı olur. Bu artış logaritmiktir.”

⚠️ “130 Kilometrelik Fay Tek Seferde Kırılabilir”

Prof. Şengör, Marmara’daki fay hattının riskini vurgulayarak, 130 kilometrelik segmentin tek parçada kırılma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi. Bu da büyük İstanbul depreminde yıkımın ne kadar geniş bir alana yayılabileceğini ortaya koyuyor.

🔍 Bu Deprem Büyük Olanı Tetikler mi?

Bugünkü 6.2’lik depremin büyük İstanbul depremini tetikleyip tetiklemeyeceği sorusuna da açıklık getiren Şengör:

“Bu tür depremler enerji boşaltır ama büyük depremi ortadan kaldırmaz. Belki biraz geciktirir, ama geleceği gerçeğini değiştirmez.”

İstanbul, dünyanın en büyük metropollerinden biri.
Yaklaşık 16 milyonluk nüfusu doğrudan risk altında.
Şehir altyapısının önemli bölümü hâlâ güçlendirilmemiş durumda.
Ulaşım, sağlık ve iletişim sistemleri büyük bir depremde sekteye uğrayabilir.

🗣️ Şengör’den Son Söz: “Bilim söylüyor. Bu olacak.”

Celal Şengör, bilimsel verilere dayanan açıklamasında tekrar hatırlattı:

“Büyük İstanbul depremi olacak. Konuşulmaması gereken konu ‘Olur mu?’ değil, ‘Ne zaman olur?’ ve ‘Hazır mıyız?’ sorularıdır.”

📢 Siz İstanbul depremlerine karşı hazır mısınız?
Yorumlarda düşüncelerinizi ve önlemlerinizi paylaşın! 👇

Kaynak: Gazeteoku-Haber Merkezi

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekli maaşlarına yeni formül; Zam oranları böyle yükselecek! Emekli maaşlarına yeni formül; Zam oranları böyle yükselecek!
İstanbul depremini 2 hafta önce bildi; Şener Üşümezsoy yeni depremi duyurdu İstanbul depremini 2 hafta önce bildi; Şener Üşümezsoy yeni depremi duyurdu
Alman sismolog uyardı; İstanbul'a kayıyor Alman sismolog uyardı; İstanbul'a kayıyor
Galatasaray’da beklenmeyen ayrılık; Tecrübeli futbolcu gönderildi Galatasaray’da beklenmeyen ayrılık; Tecrübeli futbolcu gönderildi
Honda yaptı yapacağını: Faizsiz ayda 8.333 TL'ye motosiklet imkanı Honda yaptı yapacağını: Faizsiz ayda 8.333 TL'ye motosiklet imkanı
İstanbul depremi fiyatları arttırdı! Duyuru geldi İstanbul depremi fiyatları arttırdı! Duyuru geldi
SON HABERLER
A101 indirimli ürünler kataloğu mest etti; Peynir 65 TL'den satışa çıktı A101 indirimli ürünler kataloğu mest etti; Peynir 65 TL'den satışa çıktı
İstanbul'daki 6.2'lik depremin büyük sırrı; Yoshinori Moriwaki kötü haberi verdi İstanbul'daki 6.2'lik depremin büyük sırrı; Yoshinori Moriwaki kötü haberi verdi
Halkbank 3404' e SMS gönderene bu şartla 3.200 TL para yatırıyor! Halkbank 3404' e SMS gönderene bu şartla 3.200 TL para yatırıyor!
2.el araçlara 280 Bin TL kredi desteği! Halkbank taksit tablosunu yayınladı! 2.el araçlara 280 Bin TL kredi desteği! Halkbank taksit tablosunu yayınladı!
Kredi borçları şipşak sıfırlanıyor; Akbank, TEB, QNB açıkladı! Kredi borçları şipşak sıfırlanıyor; Akbank, TEB, QNB açıkladı!
Konut kredisi faizlerinin düşeceği tarih açıklandı Konut kredisi faizlerinin düşeceği tarih açıklandı
İstanbul deprem toplanma alanları: Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Üsküdar, Ataşehir İstanbul deprem toplanma alanları: Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Üsküdar, Ataşehir
Honda yaptı yapacağını: Faizsiz ayda 8.333 TL'ye motosiklet imkanı Honda yaptı yapacağını: Faizsiz ayda 8.333 TL'ye motosiklet imkanı