Cebiniz dolu döneceksiniz; TL'nin değerli olduğu tatil rotaları

Sırbistan, Arjantin, Tayland ve daha birçok ülke, hem ekonomik konaklama hem de uygun fiyatlı aktiviteleriyle dikkat çekiyor. İşte TL ile en hesaplı tatil yapabileceğiniz ülkeler ve bütçe planlama ipuçları!

1️⃣ Sırbistan: Avrupa’da Uygun Fiyatlı Bir Kaçış

📍 Vizesiz giriş imkanıyla Balkanlar’ın gözdesi!

💰 1 TL ≈ 3.14 Sırp Dinarı

🏠 Ortalama günlük harcama: 1.392 TL

Balkanların kalbinde yer alan Sırbistan, özellikle Belgrad ve Novi Sad gibi şehirleriyle ekonomik ve keyifli bir tatil sunuyor. Tarih, kültür ve eğlenceyi bir arada yaşayabileceğiniz bu şehirlerde, gece hayatı da oldukça hareketli.

En uygun dönem: Nisan - Ekim

Öne çıkan aktiviteler: Kalemegdan Kalesi turu, Tuna Nehri kıyısında yürüyüş, Skadarlija’da akşam yemeği

2️⃣ Arjantin: Güney Amerika’nın Cazibe Merkezi

📍 Latin ruhunu keşfetmek isteyenler için ideal!

💰 1 TL ≈ 29.29 Arjantin Pezosu

🏠 Ortalama günlük harcama: 311 TL

Arjantin, Buenos Aires’in canlı caddeleri, Iguazu Şelaleleri ve Patagonya’nın büyüleyici doğası ile gezginlerin ilgisini çekiyor. Uygun fiyatlı yeme-içme ve konaklama seçenekleriyle TL sahipleri için avantajlı bir destinasyon.

En uygun dönem: Kasım - Şubat

Öne çıkan aktiviteler: La Boca’da tango izlemek, Pampas’ta geleneksel bir çiftlik ziyareti, Mendoza’da şarap tadımı

3️⃣ Filipinler: Egzotik Adalar Uygun Fiyatlarla Sizi Bekliyor!

📍 Cennet gibi plajlar, muhteşem dalış noktaları!

💰 1 TL ≈ 1.61 Filipin Pesosu

🏠 Ortalama günlük harcama: 2.246 TL

Filipinler, egzotik kumsalları, tropikal doğası ve sıcak iklimiyle uygun fiyatlı bir tatil imkanı sunuyor. Boracay, Palawan ve Cebu gibi bölgeler, TL ile ekonomik bir tatil geçirmek isteyenler için ideal.

En uygun dönem: Ocak - Haziran

Öne çıkan aktiviteler: El Nido’da adalar turu, Cebu’da balina köpekbalıklarıyla yüzme, Manila sokaklarında keşif

4️⃣ Moldova: Avrupa’da Hesaplı Bir Alternatif

📍 Kalabalıktan uzak, huzurlu ve ekonomik bir kaçış!

💰 1 TL ≈ 0.52 Moldova Leyi

🏠 Ortalama günlük harcama: 1.654 TL

Kişinev, yeşil alanları, şarap bağları ve sakin atmosferiyle keşfedilmeyi bekleyen bir destinasyon. TL’nin değer kazandığı ülkeler arasında yer alan Moldova, vizesiz seyahat imkanı ile dikkat çekiyor.

En uygun dönem: Mart - Ağustos

Öne çıkan aktiviteler: Milestii Mici Şarap Mahzenleri’ni ziyaret, Kişinev’de Sovyet mimarisi turu, doğa yürüyüşleri

5️⃣ Tayland: Uzak Doğu’nun Cazibesi, Ekonomik Fiyatlarla

📍 Tropikal plajlar, mistik tapınaklar ve egzotik yemekler!

💰 1 TL ≈ 0.94 Tayland Bahtı

🏠 Ortalama günlük harcama: 3.111 TL

Tayland, Bangkok’un hareketli sokaklarından, Phuket’in tropik sahillerine kadar birçok farklı deneyimi uygun fiyatlarla sunuyor. Tay mutfağı, masaj terapileri ve dalış turları gibi aktiviteler, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

En uygun dönem: Kasım - Şubat

Öne çıkan aktiviteler: Phi Phi Adaları turu, Chiang Mai’de tapınak ziyareti, Bangkok gece pazarı alışverişi

6️⃣ Çekya: Avrupa’nın En Uygun Fiyatlı Şehirlerinden Biri

📍 Tarih kokan sokaklar, romantik atmosfer!

💰 1 TL ≈ 0.67 Çek Korunası

🏠 Ortalama günlük harcama: 3.924 TL

Prag, göz alıcı tarihi yapıları ve uygun fiyatlı yeme-içme seçenekleriyle Avrupa’da TL’nin değerli olduğu ülkeler arasında. Orta Avrupa’nın en büyüleyici şehirlerinden biri olan Prag’da her köşe başı tarihi bir güzellikle dolu.

En uygun dönem: Mayıs - Eylül

Öne çıkan aktiviteler: Karl Köprüsü’nde yürüyüş, Prag Kalesi turu, Vltava Nehri’nde tekne gezisi

7️⃣ Rusya: Tarih ve Kültürle Dolu Ekonomik Bir Rota

📍 Kızıl Meydan’dan Hermitaj Müzesi’ne uzanan keşif rotası!

💰 1 TL ≈ 2.70 Rus Rublesi

🏠 Ortalama günlük harcama: 2.200 TL

Moskova ve St. Petersburg, zengin tarihi ve mimari yapılarıyla Rusya’nın en popüler şehirleri arasında. TL’nin değerli olduğu ülkelerden biri olan Rusya, uygun fiyatlı yeme-içme ve konaklama seçenekleriyle 2025’te gezginlere cazip fırsatlar sunuyor.

En uygun dönem: Mayıs - Eylül

Öne çıkan aktiviteler: Kremlin Sarayı turu, Hermitaj Müzesi gezisi, Nevski Caddesi’nde alışveriş