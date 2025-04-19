Cebinde 5, 10, 20, 50 TL var mı? Zengin olmuş olabilirsiniz

Hatalı basım; eksik rakam, kaymış seri numarası, çift baskı, simetrik bozukluklar gibi detaylarla kendini belli ediyor. Uzmanlar, bu tarz nadir hataların koleksiyonerler için çok değerli olduğunu belirtiyor. Ancak her basım farkı değerli olmayabilir. Bu yüzden dikkatli inceleme şart.

Van’da 5 TL’ye 50 Bin TL’lik Etiket

Van’da yaşayan Sezgin Yılmaz, market alışverişi sonrası cüzdanına giren bir 5 TL’lik banknotta sıra dışı bir detay fark etti: Banknotun sağ üst köşesindeki “5” rakamının yarısı eksikti. Durumu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirince, bunun resmi olarak basım hatası olduğu doğrulandı. Yılmaz, bu 5 TL’yi 50 bin TL fiyatla koleksiyonerlere satışa sundu.

Bir Öğrencinin Dikkati, Laptop Umudu Oldu

Düzce’de yaşayan 13 yaşındaki Yasenur Durmaz da benzer bir farkındalık örneği sergiledi. Annesinin verdiği 5 TL’de basım hatası olduğunu fark eden Durmaz, bu banknotu sosyal medya üzerinden 1.000 TL’ye satışa çıkardı. Amacı, ikinci el bir dizüstü bilgisayar alarak uzaktan eğitimde daha verimli olabilmekti.

Hatalı Paralar Ne Kadar Eder?

Hatalı basım paraların değeri sabit değil. Piyasa koşulları, hata türü, paranın nadirliği ve koleksiyoner ilgisi belirleyici oluyor. Bazı nadir hatalı banknotlar binlerce liraya kadar alıcı bulabiliyor. Bu nedenle bu tarz paraya sahipseniz tek bir teklifle yetinmeyin; farklı koleksiyonerlere danışın ve belgeleyebileceğiniz bir değer tespiti yaptırın.

Koleksiyonculukta Yeni Gözde: Hatalı Banknotlar

Numismatik uzmanları, hatalı banknotların her zaman değerli olmadığını ancak belirli şartlarda “nadir obje” statüsü kazanabileceğini belirtiyor. Özellikle seri üretim hataları yerine bireysel, göze çarpan, teknik sapmalar içeren banknotlar ön plana çıkıyor.