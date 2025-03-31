Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu kimdir? Skandal Volkan Konak paylaşımı

Sanatçının sevenleri gözyaşlarıyla uğurlarken, bir müftünün bu acı kaybı fırsata çevirme çabası toplumun tüm kesimlerinden sert tepkiler aldı.

Volkan Konak’ın ani kaybı, sanat camiasında derin bir üzüntü yarattı. Birçok ünlü isim, sosyal medya hesapları üzerinden taziye mesajları paylaşarak büyük ustaya veda etti. Hayranları ise sanatçının şarkılarını paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.

Müftünün Açıklaması Tepki Çekti

İstanbul Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun, Volkan Konak’ın vefatıyla ilgili yaptığı paylaşım büyük tepki topladı. Mehmetalioğlu, sosyal medya hesabından, "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, sanatçının hayranları ve birçok kullanıcı müftünün sözlerine sert tepki gösterdi.

Gelen yoğun eleştiriler sonrası yeni bir açıklama yapan Mehmetalioğlu, “Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum” ifadelerini kullandı.