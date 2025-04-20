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Carrefour Migros BİM ŞOK A101 Kurbanlık fiyatları 2025! Büyükbaş küçükbaş kurban fiyatı

Kurban Bayramı yaklaşırken, vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri de bu yılki kurbanlık fiyatları. Hayvan pazarlarında hareketlilik artarken, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar için tahmini rakamlar belli olmaya başladı.

Carrefour Migros BİM ŞOK A101 Kurbanlık fiyatları 2025! Büyükbaş küçükbaş kurban fiyatı

Fiyatları etkileyen en önemli unsurlar ise yem maliyeti, hayvanın yetiştirildiği bölge, yaşı ve cinsi olarak öne çıkıyor.

Her İlin Fiyatı Ayrı, Her Kurbanın Bedeli Farklı

Uzmanlara göre 2025 yılında büyükbaş hayvanlar (dana, düve, tosun) için ortalama satış aralığı 90 bin TL ile 250 bin TL arasında değişiyor. Küçükbaş hayvanlar (koyun, keçi, koç) içinse bu rakam 9 bin TL ile 25 bin TL arasında şekilleniyor.

Nakliye, yem ve bakım giderleri gibi maliyetler iller arasında farklılık yarattığı için bölgesel fiyat değişkenliği bu yıl da dikkat çekiyor. Ayrıca, Kurban Bayramı yaklaştıkça fiyatların yukarı yönlü değişmesi de mümkün.

İşte 2025 Tahmini Kurbanlık Fiyatları – İl İl Dağılım

Aşağıda yer alan rakamlar, Ziraat Odaları Birliği ve il bazlı sektör temsilcilerinin önceki yıllardaki ortalamaları ve mevcut piyasa hareketlerine göre belirlediği tahmini fiyat aralıklarıdır:

İstanbul
Avrupa ve Anadolu Yakası
Büyükbaş: 90.000 – 250.000 TL
Küçükbaş: 10.000 – 25.000 TL

Ankara
Büyükbaş: 90.000 – 250.000 TL

Küçükbaş: 8.000 – 20.000 TL

İzmir
Büyükbaş: 80.000 – 250.000 TL

Küçükbaş: 10.000 – 20.000 TL

Bursa
Büyükbaş: 80.000 – 220.000 TL

Küçükbaş: 15.000 – 25.000 TL

Adana
Büyükbaş: 80.000 – 150.000 TL

Küçükbaş: 9.000 – 18.000 TL

Antalya
Büyükbaş: 75.000 – 180.000 TL

Küçükbaş: 12.000 – 22.000 TL

Konya
Büyükbaş: 100.000 – 180.000 TL

Küçükbaş: 8.000 – 17.000 TL

Gaziantep
Büyükbaş: 75.000 – 170.000 TL

Küçükbaş: 10.000 – 20.000 TL

Şanlıurfa
Büyükbaş: 100.000 – 160.000 TL

Küçükbaş: 10.000 – 17.000 TL

Kocaeli (İzmit)
Büyükbaş: 120.000 – 250.000 TL

Küçükbaş: 15.000 – 25.000 TL

Diyarbakır
Büyükbaş: 100.000 – 180.000 TL

Küçükbaş: 10.000 – 15.000 TL

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