Çamaşır suyu alarmı; Marketlerden toplatılıyor

Bakanlık, çamaşır suyunun sağlık açısından tehlike oluşturması nedeniyle piyasadan çekileceğini belirtti.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımlanan bildirimde, Carrefour markalı ultra çamaşır suyunun, içeriğindeki eksiklikler nedeniyle sağlığı riske atabileceği ifade edildi. Üründe, kullanıcıların tehlikelere karşı uyarılmasını sağlayan dokunsal uyarı işaretinin yer almadığı vurgulandı. Bu durum, kullanım sırasında ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinden, söz konusu ürünün tüm satış noktalarından toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması, halk sağlığını korumak amacıyla yapılan denetimlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Ürün güvenliği konusunda yapılan bu tür denetimler, tüketicilerin sağlıklı ve güvenli ürünlerle buluşmalarını sağlamak için kritik bir rol oynamaktadır. Bakanlık, tüketicileri, güvenli olmayan ürünlerle karşılaştıklarında yetkililere bildirimde bulunmaya çağırdı.