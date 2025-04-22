Çalışan kadınlara bayram ettiren haber; Doğum izni ve kreş yardımı müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KADEM 5. Olağan Kuruluş Toplantısı’nda yaptığı açıklamalarla çalışan anneler için önemli yenilikleri gündeme taşıdı. Nüfus artış hızındaki düşüşe dikkat çekilmesinin ardından, kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını destekleyecek sosyal hak düzenlemeleri hız kazandı.

Yeni taslak çalışmayla birlikte, doğum izni 1 yıla çıkarılacak, ücretsiz izin süresi 1,5 yıla kadar uzatılacak ve kreş desteği uygulaması devreye alınacak.

🍼 Doğum İzni Süresi 1 Yıla Uzatılıyor

Mevcut yasaya göre çalışan anneler doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta ücretli izin kullanabiliyor. Ancak yeni düzenleme ile bu süre, toplamda 12 aya çıkarılacak.

Mevcut durumda 6 aya kadar alınabilen ücretsiz doğum izni, 18 aya kadar uzatılabilecek. Böylece anneler, çocuklarıyla daha uzun süre vakit geçirme hakkına sahip olacak.

👩‍💼 Yarı Zamanlı Çalışma Hakları Korunuyor

Yeni düzenleme kapsamında, doğum sonrası uygulanan yarı zamanlı çalışma hakkı da korunacak.

1. doğumda 60 gün

2. doğumda 120 gün

3. doğumda 180 gün

Bu süreler aynı kalacak, ancak annelerin yıllık izin gibi hak kayıplarına uğramamaları için teknik düzenlemeler yapılacak. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) uyarısıyla bu konuda ek tedbirler alınması bekleniyor.

🏫 Kreş Desteği Geliyor: Kamu ve Özele Kapsamlı Yardım

Kadın çalışanların çocuk bakımı konusunda daha fazla destek alabilmesi için kurumsal kreş yardımı da sistemde yer alacak. Hem kamu hem de özel sektör çalışanı anneler bu yardımdan faydalanabilecek.

Bu destek, annelerin iş hayatına dönüşünü kolaylaştırmayı ve çocukların güvenli bakım süreçlerine erişimini amaçlıyor.

👨‍👧 Baba İzninde Eşitlik Sağlanıyor

Baba izninde de önemli bir değişiklik planlanıyor.

Şu an:

Memur babalar 10 gün

İşçi babalar 5 gün doğum izni kullanabiliyor.