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BYD ve Chery'den dev marka Türkiye'ye geliyor!

Türkiye otomotivde yeni bir çağın eşiğinde! Çinli otomotiv devi MG Motor, Avrupa’daki ilk üretim üssü için rotayı Türkiye’ye çevirdi.

BYD ve Chery'den dev marka Türkiye'ye geliyor!

Yıllık 100 bin araç kapasiteli bu dev yatırım, Türkiye’yi sadece montaj değil, stratejik üretim merkezi haline getirecek. MG’nin resmi açıklaması yaz aylarında yapılacak, ancak kulisler çoktan hareketlendi!

🏭 MG Motor’dan Tarihi Hamle: Türkiye En Güçlü Aday

Otomotiv dünyasında güvenilir kaynaklara dayanan haberlere göre, SAIC bünyesindeki MG Motor, Avrupa pazarına doğrudan giriş yapacak bir üretim tesisi için Türkiye’yi "bir numaralı aday" ilan etti. Planlanan fabrika tam 100.000 adet/yıl üretim kapasitesine sahip olacak. Karar resmileştikten sonra sadece 12-16 ay içinde üretime başlanması bekleniyor.


🧭 Türkiye Neden Bu Kadar Cazip?

MG’nin Türkiye tercihi tesadüf değil. İşte neden Türkiye:

🏗️ Üretim Altyapısı: Türkiye’nin güçlü otomotiv geçmişi ve deneyimli iş gücü.

🌍 Stratejik Konum: Avrupa, Asya ve Orta Doğu’ya eş zamanlı erişim.
🇪🇺 Gümrük Birliği: Avrupa Birliği ile ticarette esneklik ve hız avantajı.

💰 Maliyet Avantajı: Lojistik ve üretim maliyetlerinde düşüş, daha hızlı dağıtım zinciri.

🏗️ İki Fabrika İddiası: Sürpriz Gelişme!

MG Motor’un Avrupa için ikinci bir fabrika daha planladığı kulislerde konuşuluyor. Her biri 100 bin kapasiteli olacak bu tesislerden en az birinin Türkiye’de olması netleşirken, ikinci yatırımın da Türkiye’ye kaydırılması ihtimali yatırımın büyüklüğünü ikiye katlayabilir.


🔄 Türkiye Çinli Devlerin Yeni Üssü Oluyor

Bu gelişme, MG’yi Türkiye’ye yönelen Çinli otomotiv devleri listesine dahil ediyor. Daha önce:

BYD, Temmuz 2024’te Türkiye’ye fabrika yatırımı açıklamıştı
Chery, Haziran 2024’te yatırım niyeti bildirmiş ve güçlü satış grafiği çizmişti
Bu markalar, Türkiye’yi sadece satış pazarı değil, Avrupa’ya açılan bir üretim köprüsü olarak görüyor.


📆 Resmi Açıklama Ne Zaman?

MG’nin yatırımla ilgili kesin kararını 2025 yazında açıklaması bekleniyor. Öte yandan sosyal medyada yer alan “MG Mısır’a gidiyor” iddiaları ise şu an için doğrulanmadı ve spekülasyon niteliğinde kalıyor.


🚘 Yeni Modeller Yolda: MG7 Türkiye’ye Geliyor

MG Motor’un Türkiye hamlesi yalnızca fabrika değil. Markanın güçlü sedan modeli MG7, 2025 Mayıs ayında Türkiye yollarına çıkıyor. Bu da MG’nin, hem elektrikli hem benzinli segmentte rekabeti artıracağının göstergesi.

Hazırlayan: Otomotiv Editörü | Gazeteoku.com
Kaynak: Automotive News Europe

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