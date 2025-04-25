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BYD bu modelle damping yapacak; TOGG'dan bile ucuz

Brüksel Otomobil Fuarı 2025'te sahneye çıkan BYD ATTO 2, elektrikli mobiliteye yepyeni bir soluk getiriyor.

BYD bu modelle damping yapacak; TOGG'dan bile ucuz

Bu model, sadece şehir içinde kullanıma uygun kompakt yapısıyla değil; sunduğu üst düzey güvenlik, güçlü batarya seçenekleri ve dinamik SUV tasarımıyla da öne çıkıyor.

🛡️ Sınıfında Öne Çıkan Güvenlik Teknolojileri

ATTO 2, BYD'nin kendi geliştirdiği Blade Batarya ve Cell-to-Body (CTB) teknolojileriyle donatıldı.

Blade Batarya yangın ve darbe riskini minimuma indirirken, uzun ömürlü performans sunuyor.

CTB teknolojisi ise bataryayı gövdeyle entegre ederek aracın yapısal dayanıklılığını artırıyor.

Bu sayede ATTO 2, yalnızca elektrikli bir araç değil, aynı zamanda sınıfında en yüksek güvenlik standartlarına sahip modellerden biri haline geliyor.


⚙️ Performans ve Menzil: Günlük Hayatın Ötesinde

Kompakt bir SUV olan ATTO 2,

130 kW (yaklaşık 174 HP) gücünde motorla geliyor.
45.1 kWh kapasiteli bataryası sayesinde 312 km menzil sunuyor (WLTP verisi).
BYD, Şubat 2025’te yapılacak Avrupa lansmanında daha yüksek kapasiteli batarya seçeneklerini tanıtarak menzil konusunda daha da iddialı hale gelmeyi planlıyor.


📏 Boyutlar Kompakt, Yaşam Alanı Geniş

ATTO 2, şehir trafiğinde rahatlıkla kullanılabilecek ölçülere sahip:

Uzunluk: 4.310 mm

Genişlik: 1.830 mm

Yükseklik: 1.675 mm

Aks aralığı: 2.620 mm

Bu ölçüler sayesinde aracın iç hacmi geniş ve ferah. Hem ön hem arka koltuklarda konfor hissi net bir şekilde sağlanıyor.

🛋️ İç Mekanda Modern ve Kullanışlı Tasarım

BYD, ATTO 2'nin kabininde işlevsellik ve estetiği bir arada sunuyor:

Geometrik çizgiler, kaliteli kumaşlar ve yumuşak dokular modern görünümü destekliyor.

Panoramik cam tavan, iç mekana ekstra ferahlık katıyor.

Düz arka koltuk zemini, aile kullanımı için ideal bir yapı sunuyor.

Bagaj hacmi: 400 litre, koltuklar yatırıldığında 1.340 litreye kadar çıkabiliyor.
Orta konsoldaki elmas kesim vites seçici, çift bardaklık ve geniş saklama alanları da dikkat çeken diğer detaylar arasında.


Türkiye Fiyatı ve Lansman Takvimi

BYD ATTO 2’nin Türkiye satış fiyatının yaklaşık 1.300.000 TL olması bekleniyor.
Model, 2025 Şubat ayında Avrupa lansmanında tanıtılacak.

Kaynak: BYD Press Release, Brüksel Otomobil Fuarı 2025

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