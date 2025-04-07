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BYD bu ay damping yaptı; 1 milyon 295 bin liraya satılacak

Türkiye otomotiv pazarında elektrikli araçlara olan ilgi artarken, Çinli üretici BYD (Build Your Dreams) de modelleriyle dikkat çekiyor.

BYD bu ay damping yaptı; 1 milyon 295 bin liraya satılacak

Nisan 2025 itibarıyla BYD'nin Türkiye'deki fiyat listesi güncellendi ve modellerin fiyatlarında artış gözlemlendi.​

BYD Atto 3:

Şehir içi kullanım için ideal olan Atto 3 modeli, Nisan 2025'te 1.553.000 TL'den satışa sunuluyor. Bu model, 420 km menzil kapasitesiyle kullanıcılarına konforlu bir sürüş deneyimi vaat ediyor. ​
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BYD Dolphin:

Kompakt elektrikli araç segmentinde yer alan Dolphin modeli, iki farklı donanım seçeneğiyle tüketicilere sunuluyor. Comfort versiyonu 1.335.000 TL, Design versiyonu ise 1.395.000 TL fiyat etiketine sahip. Her iki versiyon da şehir içi kullanım için uygun özellikler taşıyor. ​
Sektör Gazetesi

BYD Seal U EV ve Seal U DM-i:

Seal U serisi, elektrikli ve hibrit seçenekleriyle dikkat çekiyor. Tam elektrikli Seal U EV modeli 1.867.000 TL, hibrit Seal U DM-i modeli ise 1.930.000 TL fiyatla satışa sunuluyor. Seal U DM-i modeli, 1.080 km'lik karma menzil kapasitesiyle uzun yolculuklar için avantaj sağlıyor. ​

BYD Seal AWD:

Performans odaklı kullanıcılar için tasarlanan Seal AWD Excellence modeli, 2.690.000 TL fiyatıyla satışta. Bu model, 3.8 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşabiliyor ve üstün bir sürüş deneyimi sunuyor. ​

BYD Han:

Lüks segmentte yer alan BYD Han Executive modeli, 3.340.000 TL fiyat etiketiyle premium bir deneyim arayan kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Bu model, 521 km menzil kapasitesi ve üst düzey donanım özellikleriyle öne çıkıyor. ​

Kaynak: https://www.bydauto.com.tr/fiyat-listesi#section-3

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