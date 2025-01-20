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Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar'a kara haber geldi; Yapılmıyor

İstanbul'un batı bölgesinde yaşayan milyonlarca vatandaş, uzun yıllardır trafik sorununa çözüm arayan bir metro projesinin onaylanmamasıyla hayal kırıklığına uğradı.

Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar'a kara haber geldi; Yapılmıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP metro hattının Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmadığını duyurdu. Proje, yıllardır bölgedeki ulaşım sorununu çözmeye yönelik hazırlıklarla gündemde olsa da, bir türlü başlatılamadı.

İmamoğlu, metro hattı için gerekli olan her şeyin hazır olduğunu belirtti. Fizibilite, proje ve finansman tarafları tamamlanmışken, Cumhurbaşkanlığı onayı eksikliği nedeniyle proje hayata geçirilemedi. İmamoğlu, “Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP metrosu, 6. kez Cumhurbaşkanlığı onayı bekliyor. Bu projeyi gerçekleştireceğiz, çünkü bu metro halkın ihtiyacı” diyerek, projeye duyulan ihtiyacı vurguladı.

Bölgedeki Trafik Sorunu Çözülmeyi Bekliyor

Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Avcılar gibi İstanbul'un en yoğun nüfuslu bölgeleri, trafik sıkışıklığıyla mücadele ediyor. Bölge, yaklaşık 3 milyon insanın yaşadığı, her geçen gün daha fazla araç yoğunluğuna sahne olan bir alan. Uzmanlar, Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP metrosunun devreye girmesiyle, bu sorunun büyük ölçüde çözüleceğini ifade ediyor. Metro hattı, günlük ulaşımı kolaylaştırarak, trafik yükünü hafifletecek ve toplu taşıma seçeneklerini artırarak yaşam kalitesini yükseltecek.

Yıllardır beklenen bu önemli proje, her geçen gün daha da acil bir ihtiyaç haline gelmesine rağmen, siyasi onay süreci nedeniyle ilerleme kaydedemedi. İmamoğlu’nun açıklamaları, bölgedeki vatandaşlar arasında hayal kırıklığı yaratırken, projeye dair umutları canlı tutmaya devam ediyor. İmamoğlu, projeye dair "Bu metro eninde sonunda yapılacak" ifadelerini kullanarak, halkı yatıştırmaya çalıştı.

Projenin Önemi ve Siyasi Süreçlerin Altyapı Üzerindeki Etkisi

Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP metro hattı, İstanbul'un batısındaki ulaşım sistemini büyük ölçüde dönüştürebilecek bir projedir. Hem toplu taşımacılığın daha verimli hale gelmesi hem de trafik yoğunluğunun azaltılması açısından kritik bir role sahiptir. Uzmanlar, altyapı projelerinin hızla ilerlemesinin şehir yaşamını iyileştirme açısından önem taşıdığını belirtiyor. Ancak, siyasi onay süreçlerinin projelerin hızını etkileyebileceği ve bu süreçlerin bazen projelerin hayata geçirilmesini zorlaştırabileceği de vurgulanıyor.

Metro hattının zamanında ve etkili bir şekilde tamamlanması, İstanbul'un ulaşım altyapısının güçlenmesine katkı sağlayacak ve bölgedeki milyonlarca insanın yaşam kalitesini artıracaktır.

Kaynak: Gazeteoku.com 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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