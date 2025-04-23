Büyük İstanbul depreminin şiddetini açıkladı; O kısımda olacak

Uzmanların ilk tespitlerine göre, bu deprem yaklaşık 7,3 şiddetinde hissedildi ve yer kabuğunda 2 metreden fazla yatay hareket oluştu. Depremin ardından birçok bölgede panik yaşanırken, uzmanlar uyardı: "Artçılar sürecek, hasarlı binalardan uzak durun."



📍 Depremin Özeti: Kumburgaz Fayı Uyandı

Büyüklük: 6.2

Şiddet: 7.3 (hissedilen)

Derinlik: Sığ (yüzeye yakın)

Fay Tipi: Sağ yanal atımlı

Yer Değişimi: 2 metreyi aştı

Deprem, İstanbul’un Avrupa Yakası başta olmak üzere Tekirdağ, Kocaeli, Yalova ve Bursa gibi illerde de yoğun şekilde hissedildi.



🗣️ Uzman Görüşü: “Bu Sürpriz Değildi”

Deprem uzmanları, Kumburgaz Fay Hattı’nın zaten enerji biriktiren bir yapı olduğunu vurguluyor. Gelen açıklamada şu ifadeler dikkat çekti:

“İlk tespitlerime göre Kumburgaz Fayı üzerinde 6.1 büyüklüğünde ve 7,3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bu sürpriz bir deprem değil. Bölgede 5.0 civarında artçı sarsıntılar bekleniyor. Deprem oldukça sığ olduğu için geniş bir alanda hissedildi.”





⚠️ “Büyük İstanbul Depremi Bu Değil”

Aynı kaynak, bu depremin uzun süredir beklenen Büyük İstanbul Depremi olmadığını, ancak onun öncesinde oluşabilecek büyük kırıklardan biri olduğunu belirtti:

“Büyük İstanbul depremi, bu hattın biraz daha doğusunda ve maksimum 6.5 - 6.7 büyüklüğünde gerçekleşecektir. Bu yaşanan sarsıntı bir öncü değil ama sistemi anlamak açısından çok önemli.”





🏚️ Hasarlı Binalardan Uzak Durun!

Vatandaşlara açık bir uyarı da geldi:

“Güvenmediğiniz yapılara bir süre kesinlikle girmeyin. Artçılar yapısal bütünlüğü zayıf binalarda büyük risk oluşturabilir.”

Kaynak: Serkan İÇELLİ