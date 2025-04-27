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Büyük İstanbul depremi için yüreklere su serpen haber; Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan duyurdu

Marmara Denizi'ndeki depremler sonrası yer bilimcilerden kritik açıklamalar geliyor. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Kuzey Marmara’da büyük deprem riski şimdilik azaldı" diyerek önemli bir değerlendirmede bulundu. 🌍

Büyük İstanbul depremi için yüreklere su serpen haber; Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan duyurdu

Marmara Denizi’nde yaşanan ve en büyüğü 6,2 olarak kaydedilen depremlerin ardından yer bilimciler bölgede yaşanan sismik hareketliliği değerlendirmeye devam ediyor. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Marmara’da ilginç gelişmeler var" diyerek, bölgede büyük bir depremin kısa vadede beklenmediğini söyledi.


Son günlerde Marmara Denizi açıklarında art arda meydana gelen depremler, bölge halkında endişe yaratırken, uzmanlardan peş peşe açıklamalar geliyor. Deprem araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara’daki güncel sismik hareketlilikle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.

Ercan, "Kuzey Marmara’da ilginç gelişmeler var. Dün odak, Silivri’den Büyükçekmece’ye doğru göç eden küçük depremlerle değişti. Bugün ise batı kolda, Marmara Ereğlisi yönünde dizilmeye başladı. Bu, beklenen bir gelişmeydi." ifadelerini kullandı.

Jeofizik uzmanı, açıklamalarında bölgedeki gerginlik aktarımına dikkat çekerek, "Şu anda Marmara, istese de büyük bir deprem üretemez. Marmara, 1999 Gölcük Depremi’nde 132 atom bombası gücünde bir enerji boşalttı. Şimdi kese boş!" dedi. 💬

Ercan’ın değerlendirmesine göre, Marmara Denizi çevresinde yaşanan küçük ölçekli depremler, büyük bir gerilimin aktarılması anlamına geliyor ve bu da büyük bir kırılmanın şimdilik önüne geçiyor.

Kaynak: Gazeteoku.com

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