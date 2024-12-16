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Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Yalova'da yarın ortaya çıkacak; Durma noktasında

Geçtiğimiz pazar günü Marmara Bölgesi’nde etkili olan yoğun yağışlar, birçok kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Yalova'da yarın ortaya çıkacak; Durma noktasında

İstanbul’da yağış nedeniyle yer yer trafik durma noktasına gelirken, vatandaşlar planlarını iptal etmek zorunda kaldı. Hava durumuyla ilgili son bilgileri ise Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten paylaştı.

Pazartesi Hava Daha Ilık ve Sakin

Kerem Ökten’in açıklamalarına göre, Marmara Bölgesi’ndeki yoğun yağışlar, pazartesi günü yerini daha sakin bir havaya bırakacak. İstanbul, Bursa ve Kocaeli gibi illerde güneşin yüzünü göstermesi bekleniyor.

Kerem Ökten, hava durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul'da yağış bir süreliğine ara verecek. Ancak kısa süre sonra tekrar başlayacak. Gün boyunca aralıklarla hızlanıp yavaşlayacak. Yarın ise güneş kendisini gösterecek.”

İstanbul ve Çevresinde Yağışlar Ne Zaman Tekrar Başlayacak?

Uzmanlara göre, yağışlar pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek olsa da ilerleyen günlerde Marmara Bölgesi’nde yağışlı havanın geri dönmesi bekleniyor. Vatandaşların özellikle trafik yoğunluğu ve sel riski gibi durumlara karşı tedbirli olması önem taşıyor.

Hava durumuyla ilgili daha detaylı bilgi için Kerem Ökten’in sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

Kaynaklar:

Kerem Ökten Twitter Hesabı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Derleme:

Gazeteoku.com

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